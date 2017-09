Gilisztaűző varádics (Erdő-mező ajándéka)

Drogja a szárított bogernyő (tanaceti flos), szár nélkül. Hatóanyagai tujon illóolaj, laktonok, flavonoid, kumarin. A napjainkban történő kutatások alapján a migrén megelőző szereként jegyzik. A népi gyógyászat régebb (innen a neve is) bélférgek ellen, de általában emésztőrendszeri panaszok és migrén esetén használta. Jelentős tujon illóolaj tartalma miatt mérgezési esetek is előfordultak, ezért ma már csak a homeopátia alkalmazza idegi fájdalom, görcsök esetén.

Mivel érzékeny személyeknél a növény érintése is allergiás tüneteket okoz, fokozott óvatosságra figyelmeztetjük olvasóinkat. Persze feltevődhet a kérdés, hogy miért foglalkozunk az ilyen, veszélyt is rejtő növényekkel? Éppen ezért, hiszen ma már számos gyógynövény-népszerűsítő könyv jelenik meg, és nem mindegyik jelzi a lehetséges veszélyt.