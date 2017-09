Bogdán Antal, az éremkovács (Régi pedagógusok)

A Sepsi-SIC elődje a Mikes Kelemen Líceum csapata volt, melyet Váncsa Kató juttatott be az első osztályba. Sokszor úgy érzem, ezt elfelejtettük! Épp úgy, mint a 2. sz. középiskolából induló kosárcsoport lelkes első tanár-edzőjét, aki sokoldalú sporttevékenységével beírta nevét iskolánk, a város, de az országos sporttörténetbe is. Bogdán Antalról van szó, aki húsz éve hunyt el és 31 éven át állt eredményesen az oktatás, a sport és testnevelés szolgálatában városunkban.

Tősgyökeres sepsiszentgyörgyi családban született hatodik gyermekként 1926-ban. A Székely Mikó Kollégiumban érettségizett 1946-ban. Két évet a Klinger szövőgyárban dolgozott mint tisztviselő, ahová a kétévi katonáskodás után visszatért, de csak egy évig, mert Fekete Gábor – városunk megbecsült testnevelő tanára volt – beíratta a bukaresti Testnevelési Főiskolára, melyet 1955-ben, a futball szakon sikeresen elvégzett.

Határtalan lelkesedéssel, munkaszeretettel – mely egész pályafutását jellemezte – kezdte meg tanári munkáját a Mikóban. Egy Áros Károly által készített interjúban említette, hogy akkor négy testnevelő tanár tanított a városban, s ők indították útjára a kispályás kézilabdát, a kosárlabdát és a futballt, valamint az atlétikát.

Tanórái mellett a Textil Klub ifjúsági futballcsapatát edzette, ezzel kezdte szakmai órán kívüli tevékenységét. 11 évig állt az utánpótláscsapat élén. Olyan nagyszerű futballistákat nevelt, akik országos szinten is elismert sportolók lettek: a többszörös válogatott Hajdú Jani, Bíró Gábor, aki 300-szor öltötte magára az aradi UTA mezét, vagy Bosin Ferenc, Georgescu Emil, Goga Gyuri. A már idézett interjúban említi meg Gogát, mint „kitűnő játékintelligenciával, nagyszerű gömbérzékkel megáldott játékost”.

Párhuzamosan a labdarúgással, az időközben újabb munkahelyén, a 2. sz. középiskolában (a liciben) a lányok kosárlabdacsapatát edzette. Innen indultak el pályafutásuk csúcsára Simon Margit (Pruneu) többszörös válogatott kosarazó, az ifi válogatott tagjai: Bala Piroska, a brassói Voinţa játékosai, Balogh Márta, Gámentzi Olga, Molnár Kati. A lici leánycsapatával a volt Brassó tartományban mindig a dobogón végeztek.

A futballban kinevelt játékosok nagy örömére szolgáltak, de első igazi elégtétele a kosárlabdapalánk alatt született.

Időközben edzői minősítést szerzett atlétikából. Szakmai eredményei itt is megmutatkoztak. Tudta, hogy az eredmények nem születnek egyik napról a másikra, de kitartó munkával szép sikeres érhetők el.

1969-ben átvette a Sporttanács mellett működő atlétikai csoport edzői tisztségét. Fiatal atlétáival hamar betört az országos elitbe. Az Előre napilap hasábjain megjelent cikk eredményeit értékeli: „Sepsiszentgyörgy helyet kér atlétáink színterén, s Kallit Attila mellett új mester jelentkezett Kovászna megyéből – Bogdán Antal.”

Első, másod- és harmadosztályú atlétákat nevelt ki, akik országos bajnokságokat vagy éppen Balkán-bajnokságot nyertek. A sportkedvelők bizonyosan emlékeznek az abban az időben jeleskedő sportolókra: Krausz Ildikó, Veress Ibolya, Dani Árpád, Latzin Gábor, Horváth István, Pethő Zsolt, Mikó Judit, Gajai Sándor..., akiknek eredményeivel Bogdán Antal, az edző-tanár kitört az ismeretlenségből.

A család-iskola-edzői hármas közt osztotta meg mindennapjait. Felesége a szemerjai Vitális Erzsébet volt, akit 1956-ban vett nőül, ő maga is sportszerető, kosárlabdázó, érthető, hogy a családi támogatás nagy segítségére volt.

Arany-, ezüst- és bronzérmekkel, válogatott mezekkel fémjelzett trófeák gazdagították pályafutását. Igazi éremkovács volt.

Edzőként elért sikerei és az országos elismerések ellenére mégis azt vallotta a már említett interjúban, hogy „a legszebb a katedra volt. Imádtam tanítani.”

1986-ban vonult nyugdíjba. Az iskola, a Mikes Kelemen Főgimnázium nem felejtette el, ki volt Bogdán Antal. A 2005-ben meghirdetett Mikes-év kapcsán Váncsa Kató javaslatára a sportcsarnok felvette a Bogdán Antal nevet (hogy miért jutott az utóbbi években ez a név feledésbe, megmagyarázhatatlan).

Nyugdíjaséveit a szemerjai Dohány utcai házban, családja körében töltötte, örvendezett unokáinak, de a lelátókon egyre kevesebbet láttuk. Növendékeit, kollégáit és családját nagy érvágás érte, amikor 1997. november 18-án elhalálozott.

A szemerjai temetőben alussza örök álmát.