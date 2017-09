A kormány biztosított élelmet a bányászoknak

Ion Iliescu egykori államfő nemcsak meghívta 1990-ben Bukarestbe a Zsil-völgyi bányászokat szétverni a diáktüntetést és az ellenzéki pártokat, hanem ellátást is biztosított nekik. A korabeli titkosított dokumentumok feloldása nyomán Ioniţă Botoş dandártábornoknak, a román hadsereg vezérkari főnökének 1990. június 18-i átiratából – amelyet a védelmi miniszter helyettesének küldött – kiderül, hogy a kormány utasítására a védelmi miniszter biztosított élelmet (kenyeret, húst, tejtermékeket, zöldséget, édességeket, konzerveket, szalonnát, összesen 40-féle élelmiszert), valamint ruházatot (kezeslábasokat, bakancsot, harisnyát, alsóneműt) és tisztálkodási szereket (borotvát, szappant, törülközőt, fogkefét, fogkrémet) a bányászoknak, akik „részt vettek a rend és a nyugalom helyreállításában az ország fővárosában”. A védelmi minisztérium 866 ezer lejt költött az ellátmány biztosítására. (Főtér)



AZ ARADI POLGÁRMESTER VÉDI A MAGYAROKAT. A Nemzeti Liberális Párt Arad megyei szervezetének elnöke, Gheorghe Falcă aradi polgármester közleményben ítélte el azt a többnyire szociáldemokrata párti állásfoglalást, miszerint „nem jó hazafi az, aki nem gyűlöli a magyarokat”. A hétvégén a Hunyad megyei Cebén több ezren gyűltek össze Avram Iancu sírja körül, a román nemzeti hős halálának 145. évfordulója alkalmából, ahol sajtóbeszámolók szerint a szociáldemokrata pártvezér Liviu Dragnea és a liberális vezető Ludovic Orban, de más szónokok is egymást licitálták túl magyarellenes kijelentéseikkel. A rendezvényen részt vett Gheorghe Falcă is, aki több kritikát is kapott a kormánypárt részéről, amiért jó kapcsolatot ápol az RMDSZ helyi szervezetével. Az aradi elöljáró később közleményben fejtette ki: büszke arra, hogy egy multikulturális, soknemzetiségű és -felekezetű város elöljárója, szerinte a szociáldemokraták politikai haszonszerzés céljából uszítanak a magyarok ellen. Falcă leszögezte, az RMDSZ megyei szervezetével tisztességes, mindkét fél számára előnyös együttműködési megállapodást kötöttek, és az évek alatt egyszer sem csalódtak helyi koalíciós partnerükben. (Maszol)

SZABADLÁBRA HELYEZTÉK BIVOLARUT. Feltételesen szabadlábra helyezték tegnap Gregorian Bivolarut, a Spirituális Integráció az Abszolútumba (MISA) elnevezésű vallási mozgalom vezetőjét, miután az ügyészek nem fellebbezték meg a bírák erre vonatkozó döntését. A besztercei bíróság szeptember 7-én határozott Bivolaru feltételes szabadlábra helyezéséről. Fellebbezés hiányában a döntés jogerőssé vált, így Bivolarut kiengedik a besztercei börtönből, ahol büntetését töltötte. A MISA mozgalom vezetőjét 2013-ban ítélte hat év szabadságvesztésre a legfelsőbb bíróság kiskorúak megrontása miatt. Előzőleg megszökött az országból, 2005 áprilisában őrizetbe vette a malmői rendőrség, majd a svéd hatóságok politikai menedékjogot adtak neki. Miután a romániai legfelsőbb bíróság kimondta ügyében a jogerős ítéletet, nemzetközi körözést adtak ki ellene, és végül Franciaországban fogták el 2016. február 26-án. A kiadatásáról szóló francia hatósági döntés után tavaly nyáron hozták az országba. (Krónika)