Katalán polgármesterek százait vizsgálja a spanyol főügyész

Maza emlékeztetett arra, hogy a katalán önrendelkezési népszavazás megrendezését a spanyol alkotmánybíróság múlt pénteken felfüggesztette, és egyúttal figyelmeztette a katalán kormányt, valamint Katalónia polgármestereit, hogy kötelességük a népszavazás megakadályozása. A főügyész kitért arra is, hogy a referendum illegális megrendezésében való közreműködéssel több bűncselekmény is megvalósulhat: pénzbírsággal sújtható engedetlenség, felfüggesztéssel járó hivatali kötelesség elmulasztása, illetve közvagyon hűtlen kezelése, amelyért szabadságvesztés is kiszabható.

Katalónia 948 polgármestere közül eddig 706-an nyilvánították ki hivatalosan, hogy lehetővé teszik a voksolást a szokásos szavazóhelyiségekben, ahogy azt kérte tőlük Carles Puigdemon katalán elnök. Ez a katalán települések 74 százalékát jelenti, de a régió lakosságának csak 35,5 százalékát teszi ki – számolta össze az arányokat a La Vanguardia napilap. Nem segíti a katalán kormányt a referendum megtartásában Katalónia tizenegy szocialista polgármestere. Bár számuk elenyészőnek tűnhet a többihez képest, de közülük öt a legnépesebb katalán települések közé tartozik. Együtt összesen Katalónia lakosságának 15 százalékát adják. Több mint 230 település vezetője eddig még nem tett nyilatkozatot arról, hogyan viszonyul a népszavazáshoz.

A voksolás előkészületeinek megakadályozására a katalán főügyészség kedden utasította a katalán és spanyol rendőrséget, valamint a csendőrséget, hogy foglalják le a népszavazásra szánt anyagokat: szavazólapokat, borítékokat, urnákat, a szavazatszámláló bizottságok számára készített útmutatókat, és propagandaanyagokat. Carles Puigdemont augusztus végén, még a népszavazás kiírása előtt azt mondta, hogy már több mint hatezer szavazóurnájuk van. A spanyol hatóságok azóta keresik azokat, már több házkutatást is tartottak, de semmit sem találtak.