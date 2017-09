Tudománynépszerűsítés időseknek (Ezüst akadémia oktatási program)

Sokszínű, aktuális tematikával készültek a szervezők: zenétől a történelemig, gazdaságtól a jogig, az orvoslástól a vallásig próbáltak olyan tárgyköröket összegyűjteni, melyek a célközönséget érinthetik, érdekelhetik, kül- és belföldi előadók mellett az egyetem saját oktatói, illetve civil szférából érkezők, szakmailag elismert előadók is megfordulnak majd Sepsiszentgyörgyön – ismertette tegnap a városházán Csíki Adél, az Ezüst Akadémia Oktatási Program diákfelelőse.

A Sapientia feladatának tekinti a térség tudományos, kulturális és egyéb szempontú szolgálatát is, fontosnak tartottuk, hogy a szélesebb közösségnek is nyújtsunk valamit a tudományos életből – fogalmazott Pap Levente. A csíkszeredai kar dékánhelyettese kifejtette, az 50 év fölöttiek életkoruk és élettapasztalatuk okán fogékonyabbak, jóval szomjasabbak a különböző ismeretekre. Ezt igazolja, hogy a Csíkszeredában kísérleti jelleggel meghirdetett program 300 helyét már a második napon betöltötték, a második évadban pedig közel kétszer ennyi résztvevőjük volt. Sikerét jelzi az is, hogy Kézdivásárhelyről többen érdeklődtek az Ezüst Akadémia iránt, sőt, felkeresték az egyetemet is, így fél éve önkormányzati és civil szervezeti összefogással a céhes városban is előadásokat tartanak.

Sepsiszentgyörgyön október harmadikán indul az oktatási program, jelentkezni mától, szeptember 14-től 22-ig lehet, a csik.sapientia.ro honlapon, illetve a kulturális szervezőirodából igényelhető jelentkezési ív segítségével a meghirdetett 300 hallgatói helyre. Az előző években tapasztaltakra alapozva Csíki Adél azt ajánlotta, aki szeretne bekapcsolódni rendezvényükbe, minél előbb jelentkezzen. Az Ezüst Akadémia sepsiszentgyörgyi 14 előadására kéthetente, keddi napon, 17 órától kerül sor a Székely Mikó Kollégiumban. A rendezvény hivatalos tanévnyitóval rajtol, a tanévzárón pedig tanúsítványt adnak át azon hallgatóknak, akik az előadások hetven százalékán részt vettek.