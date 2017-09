Életmentők napja

Országszerte ünnepeltek tegnap a hivatásos tűzoltók, Háromszéken is több rendezvényt szerveztek a napokban az életmentő alakulatok székhelyein. A Mihai Viteazul Sürgősségi Felügyelőség tegnap délelőtt Sepsiszentgyörgy főterén emlékezett meg a tűzoltók napjáról, a díszes egyenruhában felvonuló életmentők mellett a bevetéseken használt különleges járműveket is bemutatták, és az intézmény öt munkatársát – köztük egy hölgyet is – előléptették. „Tűzoltónak lenni mindenekelőtt azt jelenti, hogy ember légy, hogy saját életeddel másokat szolgálj. A védőruházat nem szuperhősöket vagy angyalokat, hanem egyszerű embereket takar, akik a tűz romboló erejével néznek szembe” – hangsúlyozta ünnepi beszédében Viorel Timar, a megyeszékhely készenléti egységének megbízott parancsnok-helyettese. (dvk)