Zenés felvonulással kezdődik a nap: a Sugás Áruház elől indul, a gróf Mikó Imre utcán keresztül érkezik a főtérre. 11.30-tól a megnyitóbeszédeket István Ildikó és barátainak koncertje követi, 12.30-kor kezdődik a kiállított szarvasmarhák bemutatása. Egy órakor az Égvilág zenekar A medve nem játék című, gyerekeknek szóló interaktív előadásával lép színpadra Zöldi Lara, kit a sepsiszentgyörgyi művészeti iskola diákjai követnek. 14 órakor kezdődik a megyei szarvasmarhaverseny döntőbe jutott állatainak felvezetése, szemlélése, bírálata és díjazása. 15 órától fejési módokat mutatnak be, majd a tombolahúzáskor a szerencsés nyertesek malacokat, borjakat vihetnek haza.

Vasárnap reggel a Bodok Szálló előtti parkolóban újra megnyitja kapuit az állatsimogató. Juhok, bárányok, borjak, a falusi udvarok megszokott szárnyasai, nyuszik várják az érdeklődőket. Lehet szalmába ugrálni, búzaszemek között játszani, nem maradnak el a kézműves-foglalkozások sem. Lehetőség lesz sétakocsikázásra, lovaglásra, az amatőr szakácsok bográcsos főzőversenyen mérhetik össze tudásukat, így biztosítva a vásári kulináris kalandokat is.



Hitvilág

* Kovásznán minden hónap harmadik szombatján Mária áhítatot tartanak szentmisével, rózsafüzérrel és gyertyás körmenettel. Hívják és várják a háromszékieket ma 18 órakor a helyi plébániatemplomba. A szentmisét a Mária Rádió élő adásban közvetíti.

* Sepsiszentgyörgyön a Krisztus király-templomban vasárnap 12 órakor évnyitó szentmisét tartanak a katolikus opciójú csoportok számára.

* Előpatakon a szent kereszt-búcsú vasárnap 16 órától kezdődik.

* Árkoson vasárnap 16 órától a ferences nővérek kolostorkápolnájának búcsús szentmiséje lesz Szent Ferenc stigmatizációjának (sebhelyeinek) ünnepén. A búcsú szónoka: Szilveszter testvér, az esztelneki ferences kolostor vezetője.



Kiállítás

A SEPSISZENTGYÖRGYI ERDÉLYI MŰVÉSZETI KÖZPONT kiállítóterében (Lábas Ház, Szabadság tér, 7 szám) vasárnap 18 órától nyílik Plugor Sándor, Csillag István, Kolumbán Hanna, Ferencz Zoltán, Péter Eszter, Sipos Gaudi Tünde képzőművészek In memoriam Szilágyi Domokos című kiállítása. A vendégeket Vécsi Nagy Zoltán, a központ vezetője köszönti; a tárlatot megnyitja dr. Kányádi Iréne művészettörténész, a Partiumi Keresztény Egyetem előadótanára. A megnyitón a Mácsafej zenekar és Kolcsár József bemutatja A dolgokról egy földi szellemnek című, Szilágyi Domokos és Fekete Vince műveire született verskoncertjét.



Zene

ORGONAKONCERT. A sepsiszentgyörgyi Széna utcai evangélikus templomban vasárnap 18 órától Máthé Vilma tart orgonakoncertet.

FÚVÓS HANGVERSENY. A sepsiszentgyörgyi Erzsébet park zenepavilonjában vasárnap 12 órától hangversenyt tart a kézdivásárhelyi tanulók klubja fúvószenekara. Karnagy: Gyergyai Barna. Közreműködik a tanulók klubjának mazsorettcsoportja, Kis Katalin irányításával.



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) mai programja: 12-től, 12.15-től és 14.15-től Dzsungelriportok (francia bábfilmsorozat); 14-től A mogyoró-meló 2. (kanadai-amerikai-dél-koreai családi animációs film);16-tól és 20.30-tól Amerikai bérgyilkos (amerikai akcióthriller); 16.15-től Elveszve Párizsban (francia–belga vígjáték,); 18-tól Tejben, vajban, szerelemben (szerb–angol–amerikai dráma); 18.30-tól Good Time (amerikai krimi-dráma); 20.45-től Az (amerikai dráma-horror). VASÁRNAP: 12-től, 12.15-től és 14.15-től Dzsungelriportok; 14-től A mogyoró-meló 2.; 16-tól és 20.30-tól Amerikai bérgyilkos; 16.15-től Tejben, vajban, szerelemben; 18.30-tól Good Time; 18.45-től Elveszve Párizsban; 20.45-től Az.



Képernyő

DUNA. Ma 6.45-től (ismétlés vasárnap a Duna Worldon 10.20-tól): Segítség a bérceken – Gyergyói hegyimentők a Térképben. A közmédia külhoni tematikájú műsora ezúttal a hegyimentők világába kalauzolja a nézőket.



Ökumenikus kapcsolatépítő hétvége

A Gyulafehérvári Főegyházmegye Családpasztorációs Központ munkacsoportja szervezésében Úton Isten felé – együtt ökumenikus kapcsolatépítő hétvégére kerül sor a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánián szep­tember 22–23-án. Téma: különbözőségeink összehangolása – „Én azért jöttem, hogy életük legyen" (Jn, 10, 10). Szeretettel várják a házaspárokat, a házasságra készülőket, együtt járókat és azokat is, akik a házaspárok életét segíteni szeretnék. A program pénteken 17 órától szombat estig tart, kérik a rendezvény teljes egészén való részvételt. Meghívottak: Szénégető István római katolikus családreferens lelkész; Incze Zsolt református esperes; Pál Tünde unitárius pasztorálpszichológus; a Fokolár Mozgalom, az egység lelkisége képviselői: Mihály Magdolna és Csaba. Részvételi díj: 20 lej/pár. Szállást, étkezést a bejelentkezéskor kell külön kérni. Bejelentkezni szeptember 17-ig lehet a csalad.ro honlapon és a www.facebook.com/csalad.ro / oldalon. Részletek a www.csalad.ro honlapon.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Bánki Donát utcai Catena (telefon: 0367 804 709); csütörtökig naponta 20–8 óráig a Benedek Elek utcai Pro-Sana (telefon: 0367 407 567, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen hétvégén a Dózsa György utcai Ambrózia II; hétfőtől a Richter Gedeon (0267 362 280); Kovásznán ma 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), ma 8–16 óráig, vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton ma 9–13 óráig a Mária (0267 377 314, sürgősség esetén: 0729 831 568) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Röviden

VETERÁN AUTÓK ÉS MOTOROK KIÁLLÍTÁSA. A Cruiser Romania és a Flagellum Dei MC második alkalommal szervezi meg a veterán autók és motorok találkozóját Sepsiszentgyörgyön a központban ma 13 órától. A régi járgányokat a Szimpla előtt tekinthetik meg az érdeklődők. A programban koncertek is szerepelnek, 19 órától a kézdivásárhelyi Crazy Plumbers, majd a temesvári Grave For Sale lép fel a Szimpla színpadán.

CSERNÁTONI BURROGTATÓ. A csernátoni Haszmann Pál Múzeum partnerségben a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesülettel ma tartja a Csernátoni burrogtatót a következő programmal: 10 órától motorindítás, szakmai tanácskozások; 15 órától veterán traktorok felvonulása; cséplésbemutató a múzeumkertben; a csernátoni Pántlika néptánccsoport műsora, muzsikálnak: Mihály Pál és barátai; az Evilági-trió koncertje. Állandó programok: kézműves-foglalkozások; gyerektáncház István Ildikóval és a Pántlika néptánccsoporttal; népi gyermekjátékok.

PARNASSZUS. A sepsiszentgyörgyi Parnasszus Irodalmi Kör új évadjának első találkozóját az unitárius egyház tanácstermében tartja szombaton 18 órakor. A műhelymunka témája: Csoóri Sándor – „Költő? Szociográfus? Publicista? Esszéíró? Prózaíró? Filmíró? Politikus? Szerkesztő? Közügyekben loholó önkéntes? Mindegyik együtt. S ezáltal sokkal több is, mint ezek összege.

Utána interaktív beszélgetés.

TÁNCTANFOLYAM indul (angol keringő, tangó, fox, csárdás stb.) Érdeklődni a 0740 344 395-ös telefonon.