Sportolóink a hétvégén

Teremlabdarúgás. Két hét szünet után folytatódik az élvonalbeli futsalbajnokság, a megyeszékhelyi zöld-fehérek ma idegenben lépnek pályára. A Farkas Attila irányította Sepsi Futsal 18 órától a Călărași otthonában vendégeskedik, mi, szurkolók pedig bízunk csapatunk jó szereplésében. A szentgyörgyiek két vereséggel indították a 2017–2018-as idényt: 9–1-re kaptak ki az Imperial West együttesétől és 2–0-ra a Galaci Unitedtől. Ezzel szemben Călărași eddigi mérlege egy vereség és egy diadal. A FRF várhatóan élőben közvetíti a találkozót, melynek játékvezetője a bukaresti Gabriel Stroe és Marian Ivănescu. A Kézdivásárhelyi SE a II. ligában rajtol, a céhes városbéliek hazai környezetben kezdik második másodosztályos idényüket. Gazda József tanítványai vasárnap 18.15 órától a Piatra Neamțot fogadják, a párharcon pedig Mihai Alexandru Kiuţă (Brassó) és Radu Danielenco (Ploieşti) fújja majd a sípot. Hajrá, Háromszék!

Nemzeti Vágta. Ma és holnap a budapesti Hősök terén rendezik meg a tizedik Nemzeti Vágtát, melyen idén is lesznek háromszéki lovasok. A múlt heti sorsolás eredményeként Sepsiszentgyörgy az első, Nyujtód a negyedik, Előpatak a hatodik, Kézdivásárhely a hetedik, Mikóújfalu pedig a tizedik előfutamban lesz érdekelt. Reméljük, megyénk képviselői sikeresen túljutnak a szombati versenyeken és a vasárnapi futamokon, sőt, a döntőben is versenyeznek majd. További információkért, és a részletes programért keressék fel a www.vagta.hu internetes portált.

Kosárlabda. A megyeszékhelyi Sepsi-SIC ma 13 órától döntőt játszik az Atomerőmű KSC Szekszárd ellen a 48. Sió Kupán, miután a négycsapatos kosárlabdatorna nyitányában 84–65-re nyert az egyszeres magyar bajnok, azaz a PINKK-Pécsi 424 csapata ellen. Akárcsak a győri edzőmérkőzésen, most is nehezen lendültek játékba Zoran Mikes tanítványai, ám a második és a negyedik játékrészben mutatott fölényes játékuknak köszönhetően végül simán hozták a meccset. A mérkőzés legjobbja a SIC kiválósága, a 27 – ebből 21-et triplából – pontot szerző Adrienne Webb volt. (t)