Felszámolják az oltszemi elhelyezőközpontot (Szemléletváltás a gyermekvédelemben)

Világbanki támogatással országosan százhatvanhét elhelyezőközpontot mértek fel, és első szakaszban ötven felszámolásáról döntöttek, köztük az oltszemiről is. Háromszéken még két elhelyezőközpont működik: a kézdivásárhelyi hatvan gyermekkel, de ezt már korábban családi típusú lakosztályokban szervezték újra a régi épületben, és a ba­róti, ahol 12–15 fogyatékkal élő állami gondozott kisgyermeket nevelnek. Utóbbira igen nagy szükség van, szóba sem jöhet a felszámolása, mert a sérült gyermekeket nem igazán vállalják a hivatásos nevelőszülők, ezért ők maradnak a gyermekvédelmi rendszerben, és szakszerű gondozásra van szükségük – szögezte le Vass Mária.

Az elhelyezőközpontok felszámolásának útmutatója szerint elvégezték az oltszemi központban nevelkedő és oktatott gyermekek és családjaik helyzetelemzését, egyeztettek azokkal az önkormányzatokkal, ahonnan a gyermekek származnak, az érintettek további speciális oktatása érdekében tárgyaltak a megyei tanfelügyelőséggel és minden olyan intézménnyel, amelyet érint a gyermekek elhelyezése. Az ötvennégy kiskorúból negyvennégyen állami gondozottak, tízen csak bentlakóként tartózkodnak és tanulnak az oltszemi központban, hét végén, illetve vakációban hazamennek, így az ő elhelyezésükről nem kell gondoskodni, de a többiekhez hasonlóan ők is speciális nevelési igényűek, ezért ilyen típusú tanulási lehetőségeik biztosításáért továbbra is a gyermekvédelmi hatóság felel közösen a tanfelügyelőséggel és az önkormányzatokkal. A végéhez közeledő helyzetfelmérés után a megyei gyermekvédelmi igazgatóságnak pontos tervet kell készítenie a gyermekek elhelyezésére, és januárig össze kell állítaniuk az egymillió euró értékű uniós finanszírozáshoz a pályázatot, amelynek 2 százalékos önrészét a megyei önkormányzat állja. Vass Mária elmondta, a pályázat megírása, elfogadtatása, a tanulmányok, tervek elkészítése, a közbeszerzési eljárás, az engedélyek megszerzése hosszú folyamat, ezért szerinte az oltszemi központ felszámolása legalább három évet vesz igénybe. Háromszéken három családi típusú házat fognak felépíteni egyenként legtöbb tizenhat gyermek számára, úgy tűnik, Barót és Bodzaforduló az esélyes, valamint egy nappali központot létesítenek meglévő épület felújítása révén, valószínű Bodza vidékén, ez igény szerint nyújthat rehabilitációs szolgáltatásokat is.

Jelenleg mintegy ezer gyermek szerepel az állami gondozottak megyei nyilvántartásában, egyharmadukról az említett három elhelyezőközpontban és tizenkét családi típusú házban gondoskodnak, egyharmadot hivatásos nevelőszülők nevelnek, a fennmaradó egyharmadot rokonoknál helyezték el, szintén állami felügyeletben. Tavaly tizenhét gyermek örökbeadási folyamata zárult le, idén az első fél évben tizenkét örökbeadás történt, de kétszer ennyi megnyitott folyamat vár megoldásra.