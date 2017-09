Háromszéket népszerűsítik

Ellátogattak a hatolykai kezelőközpontba, nemezeléssel, faragással ismerkedtek Csernáton híres múzeumában, kürtőskalácsot is készítettek, a céhes városban a Szántó család avatta be a meghívottakat a mézeskalács díszítésének fortélyaiba. Felkeresték az udvartereket és a Céhtörténeti Múzeumot, majd ellátogattak Bálványos térségébe, a Szent Anna-tóhoz, valamint a Mohosba is. Jánó Szabolcs, a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület vezetője a látogatás kapcsán kifejtette: fontosnak tartják, hogy Háromszék minél több arcát megismertessék, változatos, interaktív, a térség értékeit felvonultató programokat biztosítva a fővárosból érkező vendégeknek. Kirándulásuk tapasztalatairól a meghívottak a világhálón számoltak be, többen úgy nyilatkoztak, visszatérnek Háromszékre, úti célként ajánlva megyénket másoknak is. (dvk)