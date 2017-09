18 órától a társulat színművészei Tamási Áron válogatott novelláiból tartanak felolvasóestet a kamarateremben, 20 órától a színház nagytermében a Dresch Quintet Tamási Áron-tiszteletkoncertjét tekinthetik meg. A szaxofonon és fuhun játszó Dresch Mihály mellett Brasnyó Antal brácsával, Csoóri Sándor brácsával és tamburával, Zimber Ferenc cimbalommal, míg Bognár András nagybőgővel lép fel. A Tamási Áron novellák felolvasóestjére a belépőjegyek egységesen 10 lejbe kerülnek. A Dresch Kvintett koncertre a teljes értékű jegyeket 20 lejért, míg a diákjegyeket 10 lejért lehet megvásárolni a városi szervezőirodában és a biletmaster.ro honlapon.



Színház

A TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ e heti programján: szeptember 22-én, pénteken és 23-án, szombaton 19 órától a kamarateremben Évforduló (rendező: Alexandru Dabija).

M STÚDIÓ. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház szeptember 24-én, vasárnap 19 órától a Háromszék Táncstúdióban A Jó, a Rossz és a K**va Anyád című előadást játssza.

BÉRLETÁRUSÍTÁS. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház társulata új évadjának produkcióira bérleteket lehet váltani a városi szervezőirodában vagy a www.biletmaster.ro weboldalon. A tavaly vásárolt bérletek – a Mecénás-bérlet kivételével – az idei évadban is érvényesek. A bérletek, jegyek ára a tavalyi évadhoz képest nem változott, ez alól kivételt képez a diákjegy (10 lej). Az Alice című produkció bérlettel és szabadjeggyel is megtekinthető 10 lejes felár kifizetésével. Információk, bérlet- és jegyvásárlás személyesen a városi szervezőirodában a 0267 312 104-es és a 0728 083 336-os telefonszámon, illetve a tasz.ro honlapon és a színház Facebook-oldalán.



Kiállítás

A MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótérben MAYBE4 Újragondolás címmel nyílt csoportos kiállítás. Kiállító művészek: Csiki Csaba, Daczó Enikő, Éltes Barna, Ferencz S. Apor, Ivácson András Áron, Izsák Előd, Kozma Levente, Kusztos Attila, László István, Martini Yvette, Ördög-Gyárfás Ágota, Péter Alpár, Sárosi Mátyás, Szabó Kriszta, Szabó Péter, Toró Attila, Váncsa Domokos, Vetró Bodoni Barnabás. A kiállítás november 12-ig látogatható, hétfő kivételével, naponta 11–19 óra között. Honlap: www.magmacm.ro.

IN MEMORIAM SZILÁGYI DOMOKOS című kiállítás nyílt a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központ kiállítóterében (Lábas Ház, Szabadság tér 7. szám). Kiállítók: Plugor Sándor, Csillag István, Kolumbán Hanna, Ferencz Zoltán, Péter Eszter, Sipos Gaudi Tünde képzőművészek.

A VARÁZSLATOS BÁNFFY MÉNES tárlat szeptember 25-ig látogatható a Lábas Házban: hétköznapokon 8–16 óráig, csütörtökönként 9–17 óráig. Hétvégén zárva.



Tortoma Önképzőkör

Szeptember 19-én, kedden 19 órakor a baróti Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár termében Gurul a Rádió címmel beszélgetésre kerül sor Kádár Zoltán újságíróval, rádiós szakemberrel és a Marosvásárhelyi Rádió Gurul a Rádió 2017-es csapatának tagjaival. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.



Mozgásművészet

Sepsiszentgyörgyön az Olt utca 1. szám alatt, a Live-Art Kulturális Alapítvány Táncstúdiójában a 2017–2018-as új évad tanfolyamaira várják az érdeklődőket október 1-jéig. Jelentkezni személyesen lehet munkanapokon 17–19 óráig. A következő tanfolyamok kezdődnek: klasszikus balett (6 éves kortól), társasági táncok (keringő, tangó, szamba, salsa, rumba, csa-csa-csa, jive stb...) diákoknak és felnőtteknek kezdő és haladó szinten, lakodalmi táncok (a fiatal pár, az örömszülők, hozzátartozók felkészítése a legfontosabb társastáncokból), privát tréning (személyre szabott alakformálás). Új mozgásformák: Ágó-kardióbalett – hölgyeknek, Ágo-gym speciális alakformáló mozgásrendszer nőknek, táncoktatás diákoknak stílusonként, Bellydance-fitnesz és meditációs torna (minden korosztálynak). Érdek­lődni a 0722 233 774-es telefonon lehet. Info: facebook@liveartdancestudio.



Holnemvolt Székelyföldi Mesefesztivál

Szeptember 25–30. között a sepsiszentgyörgyi Tipe Tupa Egyesület szervezésében zajlik a Holnemvolt Székelyföldi Mesefesztivál, amely a népmesék világára, a bennük rejlő bölcsesség feltárására, hagyományaink, nyelvi és lelki örökségünk felfedezésére hivatott rávilágítani. A fesztiválon minden korosztály megtalálhatja a neki legjobban tetsző programpontot: lesznek közösségi, de terápiás célzatú mesélések is. Több programra előzetes bejelentkezés szükséges, illetve jegyköteles a belépés.

1. Alkotó-fejlesztő mesés foglalkozások osztályoknak, iskolákban szeptember 26–29. között 8–12 óráig (iskolák, osztályok előzetes bejelentkezése szükséges a 0746 800 046-os telefonszámon).

2. Mesemondás óvodákban Benkő Évával szeptember 26–29. között 9–11 óráig (bejelentkezni a 0746 800 046-os telefonszámon).

3. Rendhagyó múzeumi mesélés Zalka Csenge Virág nemzetközi mesemondóval a Székely Nemzeti Múzeumban (iskolák, osztályok bejelentkezése a 0746 800 046-os telefonszámon) szeptember 26-án 10 és 11 órától; szeptember 27-én 10, 11 és 12 órától.

3. Mesékkel a sérültek életminőségének javításában. Élő Fruzsina (pszichológus, Budapest) szeptember 28-án 11 órától alkotó-fejlesztő meseterápiája a Speciális Óvoda szülői csoportjában Sepsiszentgyörgyön; 16–20 óráig szülő–gyerek program (előzetes bejelentkezés szükséges a 0747 027 709-os telefonszámon) Kézdivásárhelyen/ Kőváron.

4. Egészben – Saját élményű felnőtt mesecsoport Szabó Mecával Kézdivásárhelyen szeptember 30-án 10–13 óráig (bejelentkezés a 0733 009 797-es telefonon).

5. Egyszervolt mesedélután szeptember 30-án, szombaton a Bod Péter Megyei Könyvtárban 16 órától: Élőszavas mesemondással; Zalka Csenge Virág nemzetközi mesemondó; Moldvai mesemondók meséi; Holnemvolt kiállítás és díjkiosztó.

Jegyek elővételben 20 lejért mától a városi szervezőirodában, a Székely Hírmondó sepsiszentgyörgyi és kézdivásárhelyi székhelyén, illetve a helyszínen. Gyerekeknek a belépés ingyenes.

Bemutató a Háromszék Táncegyüttesnél

A Háromszék Táncegyüttes szeptember 25-én, hétfőn 19 órától mutatja be A csillagösvény népe című táncszínházi előadását a Háromszék Táncstúdióban. A produkció szeptember 26-án, 27-én és 28-án is megtekinthető 19 órától ugyanott. Az előadás rendező-koreográfusa Orza Călin. A zenét Demeter János ötlete alapján Kövi Artúr Bálint szerezte. Jegyek elővételben a kulturális szervezőirodában kaphatók (telefonszám: 0267 312 104).

Röviden

IVÓVÍZ. Szeptember 19-én, kedden, 8–17 óra között javítási munkálatok miatt felfüggesztik az ivóvíz-szolgáltatást Kovásznán a Ștefan cel Mare, Felső Páva, Plevnei, Butykák, Esthajnalcsillag, Testvériség, Híd, Kovásznai Sándor, Székely, Alsó Páva, Iskola, Bitai Demeter, Mesterek, Vásár, 1918. december 1., Nagy Állomás, Kálvin, Gábor Áron, Vágóhíd, Komsa, Kriza János, Ignácz Rózsa, Hóvirág, Vajnák utcában és a Barátság sétányon. A munkálatok befejezése után a szolgáltatott ivóvíz zavaros lehet.

HÁROMSZÉKI FÜRGE UJJAK KÉZIMUNKAKÖR. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában ma 16 órától a Háromszéki Fürge Ujjak Kézimunkakörbe várnak minden kézimunkázni (kötni, horgolni, hímezni stb.) szerető fiatalt és időset egyaránt.

USZODA. A sepsiszentgyörgyi uszoda ma is nyitva tart 15–21.30 óráig. A hétköznapi programhoz igazodva az úszásoktatásra érkezőket 15 órától, a kikapcsolódni vágyó kicsiket és nagyokat 18.30 óra után várják.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától aerobik nyugdíjasoknak, 17 órától aerobiktánc óvodásoknak Kelemen Szende vezetésével, 19 órától aerobik felnőtteknek, 20 órától aerobik férfiaknak. Telefon: 0722 243 234.