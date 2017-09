Következő írásunk

Szögezzünk le mindjárt az elején valamit: annak ellenére, hogy sokan ősi magyar ételnek tartják/tudják: nem az. Balkáni eredetű – gyermekkoromban a családban szerbtokány néven ettük –, amit ma már a magyar gasztronómia alappillérének tartanak. Ősi már összetevői miatt sem lehet, hiszen közülük kettő amerikai eredetű, csak két-háromszáz éve terjedt el Európában. Ami a nevét illeti, a Wikipédia szerint A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára úgy tudja, 1940-ben jelent meg először az Új Idők Lexikonában, Fehér Béla – aki publicisztikai kötetet is adott ki Lecsó címmel – viszont már egy 1931-ben kiadott szakácskönyvben is találkozott vele… Egyébként ő nevezi könyvében a lecsót a magyar gasztronómia mezítlábas gyalogosának. Most tele van a piac hazai termésű paradicsommal, paprikával, itt az ideje egy jó lecsó összedobásának.