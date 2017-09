Mátis Zita brillírozott, de vereséget szenvedett a KSE (Kézilabda, A-osztály)

Csak a mérkőzés 3. percében zörgött először a háló, Predoi G. vette be Rofel kapuját, majd a folytatásban előbb Dobra, később pedig Mátis H. is hétméterest hibázott. A 9. percben 6–0-ra vezettek a temesváriak, a céhes városiak hiába próbálkoztak a gólszerzéssel, az ellenfél kapusa védte lövésüket. Egy időkérést követően Mátis Zita megtörte a jeget, viszont a házigazdák második találatára a 19. percig kellett várni. A kézdivásárhelyiek nem sokkal később kettős emberhátrányban játszottak, miután Kovács és Mátis Henrietta kétperces kiállítást kapott szabálytalanság miatt. Az első félidő végéig nyolc gólig jutottak a Jakabos István irányította kézilabdázók, ebből pedig hetet a kiválóan játszó Mátis Z. jegyzett. Szünet után jobban játszott a KSE, amely ezúttal tartani tudta a lépést a jobb játékerőt képviselő Béga-partiakkal. Gólgazdag második félidőt produkáltak a csapatok, ellentámadásból mindkét részről nagyon sok találat született, viszont a Temesvári SCM győzelme egy percig sem volt kérdéses. A KSE legjobbja a nem kevesebb, mint 15 gólt szerző Mátis Zita volt, a vendégek részéről pedig Klimek és Predoi G. teljesítménye emelkedett ki, mindketten 9 találatig jutottak. Nagyot küzdöttek az első mérkőzésükön a kézdivásárhelyiek, akik a 2. fordulóban, szombaton a Resicabánya vendégei lesznek.

„Ez a temesvári csapat a B-csoport első helyére pályázik, ezt pedig be is bizonyították, hiszen felkészült játékosaik vannak, és egy igazán jó kerettel utaztak hozzánk. Mi teljesen lemaradtunk a felkészülésben, hiszen a bürokrácia és az anyagi bizonytalanság felemésztette az energiánkat. Lépésről lépésre haladunk előre, tesszük a dolgunkat, nagyon sok mindent kell pontra tennünk védelemben és támadásban egyaránt, sőt, erőnlétileg is messze állunk attól, hogy felvegyük a versenyt egy ilyen kaliberű csapattal. Az egyik legjobb játékosunk, Voloncs Júlia lesérült a brassói edzőmérkőzésen, műtét vár rá, szóval hosszabb kihagyás előtt áll. A jövőre nézve szeretnénk hazahozni külföldről a helyi játékosokat, szükségünk van még legalább négy kézilabdázóra” – értékelt a mérkőzés után Jakabos István.

A-osztályos kézilabda-bajnokság, 1. forduló: Kézdivásárhelyi SE–Temesvári SCM 27–41 (8–19). Kézdivásárhely, városi sportcsarnok, mintegy 300 néző. Vezette: M. Agliceriu (Prahova megye) és M. Turdean (Maros megye). KSE: Rofel–Mátis Z. 15/2 gól, Dobra 1, Mátis H. 5, Bardocz 2, Stupar 1, Opra 2. Cserék: Fülöp, Mátis Zs., Kovács 1. Edző: Jakabos István. Temesvár: Curmenţ–Moldoveanu 1 gól, Klimek 9/4, Predoi D. 4, Predoi G. 9, Rădoi 2, Manda 3. Cserék: Avram, Bobu, Sas 2, Manole 2, Muntean 2, Filip 5, Szabó, Onicaş, Ghiocel 2. Edző: Lucian Ghulai. Büntetőpercek: 4–2. Hétméteresek: 5–4 (értékesítve: 2–4).

További eredmények: Te­mesvári CSU–Argeş 35–40, Râmnicu Vâlcea–Mioveni 26–21, Brassói Korona–Nagyvárad 35–18, Resicabánya–Székelyudvarhely 33–19, Nagybányai Minaur–Kisjenői Körös 44–17, Marosvásárhelyi Mureşul–Marosvásárhelyi Olimpic 27–21.

A 2. forduló mérkőzései: Székelyudvarhely–Argeș, Nagyvárad–Temesvári CSU, Marosvásárhelyi Olimpic–Brassói Korona, Kisjenői Körös–Marosvásárhelyi Mureșul, Mioveni–Nagybányai Minaur, Temesvári SCM–Râmnicu Vâlcea, Resicabánya–Kézdivásárhelyi SE. (miska)