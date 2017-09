Dániel ezúttal sem talált legyőzőre, Imreh tizenkettedik lett (Triatlon)

A verseny első szakaszát lerövidítették, mert a nagy köd miatt a látási viszonyok megromlottak, így a versenyzőknek 1,5 kilométer helyett csak 800 métert kellett úszniuk, emellett teljesíteniük kellett 40 kilométer kerékpározást és 10 kilométer futást. A Tri-Aluta hárompróbása, Dániel Attila legerősebb számának, a futásnak köszönhetően az előző versenyhez hasonlóan, ezúttal is mindenkit maga mögé utasított 1 óra 59 perces idejével a férfi nyílt versenyben, akárcsak a 20–24 éves korosztályban.

„A tavalyi második helyem után ebben az évben motiváltan álltam rajthoz, tudtam, hogy nehéz lesz, hiszen a címvédő Deák Zsombor is indult. Az úszást követően a második helyen jöttem ki a vízből, Deák öt másodperccel előzött meg, viszont a kerékpározásnak már az első pozícióból vágtam neki. Bringázás közben utolért Alex Ciocan, majd hátrányba is kerültem, a futást csak a harmadik helyen kezdtem el. Ezúttal is nagyon jól sikerült a szaladás, a saját tempómban futottam, végül pedig egy perc előnnyel nyertem a versenyt. Köszönöm a Bellotto, a Prodent, az Isostar, a Sportatlon.ro, Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának és Kovászna Megye Tanácsának támogatását” – mondta a verseny után a 22 éves Dániel Attila.

A SepsiTri SK 26 éves triatlonistája, Imreh László a nyílt versenyben a 12. helyen ért célba 2 óra 14 perces idejével, viszont a 25–29 éves kategóriában a dobogó legfelső fokára állhatott. Deák Zsombor a harmadik szakasz elején kénytelen volt feladni a versenyt, elmondása szerint nem érezte jól magát, és ez annak tudható be, hogy az elmúlt hetekben két félironman-versenyt teljesített.

„Nagyon gyors és kemény verseny volt. A második próbában kiváló tempót diktáltam, az idei legjobb időmet sikerült elérnem. Szaladás közben nagyon meleg volt, hiszen az árnyék nélküli sétányon zajlott, ráadásul a második kilométer után ismét begörcsöltem. Közel álltam, hogy feladjam, de nem tehettem, hiszen első helyen álltam a kategóriámban, és a nyomomban volt a riválisom. Összességében elégedett vagyok. Köszönöm Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala, a Sepsi ReKreatív, a Dr. Lenkei, a FarmaLine, a Stomax, a Tricomserv, a Popovic Internationale Transporte és Török László támogatását” – nyilatkozta Imreh László.

Eredmények, TriChallenge, olimpiai táv: * férfi nyílt verseny: 1. Dániel Attila 1:59:40 óra, 2. Răzvan Ene 2:00:43 óra, 3. Béres Hunor 2:01:10 óra... 12. Imreh László 2:14:56 óra * 20–24 éves kategória: 1. Dániel Attila 1:59:40 óra, 2. Alexandru Mecin 2:21:02 óra, 3. Zöldi Tamás Botond 2:24:00 óra * 25–29 éves kategória: 1. Imreh László 2:14:56 óra, 2. Lucian Acatrinei 2:15:41 óra, 3. Andreas Tietze 2:25:04 óra. (miska)