Értékes pontot szereztek a piros-fehérek (Labdarúgás, I. liga)

A mérkőzést megelőzően a Béga-partiakat tartották az egyértelmű esélyesnek, hiszen négy forduló óta veretlenek, sőt, a Kolozsvári CFR után a Dinamo is térdet hajtott előttük. Ezzel szemben Valentin Suciu vezetőedző sérülés miatt kénytelen volt nélkülözni Hadnagy Attila, Patrick Petre és Fülöp István játékát, illetve Issa Thiaw és Constantin Dima eltiltás miatt nem léphetett pályára. A több hiányzó ellenére a Sepsi OSK már a 11. percben vezetést szerezhetett volna, az először piros-fehérben játszó, macedón Milovan Petrović nagyszerűen passzolt a védők mögül kilépő Stefan Nikolić elé, aki Vasile Curileac kapus mellett kissé erőtlenül gurította el a labdát, viszont Cristian Melinte a gólvonalról sikeresen szögletre mentett. Nem késett sokat a házigazdák válasza, a bal oldalon a szentgyörgyi védőket kicselező Cosmin Bîrnoi komoly veszélyt jelentett a háromszékiek kapujára, de Fejér Béla bravúrral védett. A folytatásban a temesváriak birtokolták többet a labdát, ennek ellenére újabb gólhelyzetet nem tudtak kidolgozni, főleg a nagyszerűen működő szentgyörgyi védelemnek köszönhetően. A 39. percben egy kiválóan felépített, gyors ellentámadás végén Claudiu Herea lőhetett húsz méterről, de néhány centivel a léc felett szállt el a labda. A mintegy 50 fős Székely Légió folyamatosan biztatta a Valentin Suciu irányította csapatot, többször is zúgott a Hajrá, Szentgyörgy!

A szünet után először Alexandru Munteanu éles szögből leadott lövése ugratta talpra a hazai közönséget, majd az 57. percben szintén Munteanu ívelt be a tizenegyes pontnál helyezkedő Gabriel Vaşvari elé, aki a kapu mellé passzolt. A szentgyörgyiek sem tétlenkedtek támadásban, Herea kiválóan passzolt a meglóduló Nikolić elé, aki nem tudott kapura rúgni, mert Curileac épp időben lépett vele szembe. A mérkőzés utolsó perceiben a lila-fehér mezesek mindent megtettek, hogy sorozatban negyedszer is megszerezzék a három pontot. A 89. percben Sebastian Mailat bal oldali beadását Alin Şeroni közelről lőtte kapura, viszont Fejér hatalmasat védett. A mérkőzés utolsó percében Răzvan Damian ívelt Veress Zsombor elé, aki kiszorított helyzetből bombázott kapura, azonban Curileac hárította.

A Sepsi OSK megérdemelten szerzett pontot a Temesvári Poli otthonában, azonban pihenésre nem sok ideje marad a csapatoknak, hiszen hétközi fordulót rendeznek az élvonalbeli bajnokságban, ahol a Valentin Suciu edzette labdarúgók kedden 21 órától a Craiova együttesével játszanak a Tineretului Stadionban. A Székely Légió szurkolói buszt indít Brassóba a mérkőzés napján 18.30-kor az MSC Stadion elől. Az érdeklődők Gáspár Attilánál (0730 491 427) jelentkezhetnek. Az utazás ára 10 lej.

I. ligás labdarúgó-bajnokság, 10. forduló: Temesvári Poli–Sepsi OSK 0–0. Temesvár, Dan Păltinişanu Stadion, mintegy 1000 néző. Vezette: George Cătălin Găman (Craiova). Temesvár: Curileac–Creţu, Melinte, Cânu, Şeroni–Soljic (Curjuric, 47.), Artean–Munteanu, Vaşvari, Bîrnoi (Mailat, 65.)–Bianconi (Ciucur, 46.). Edző: Ionuţ Popa. Sepsi OSK: Fejér–Burlacu, Ursu, Oroş, Dumbravă–Ghinga, Petrović–Iovu (Veress, 69.), Herea (Huiban, 79.), Astafei–Nikolić (Damian, 86.). Edző: Valentin Suciu. Sárga lap: Bianconi (25.), Creţu (59.), Cânu (67.), illetve Petrović (9.), Herea (24.), Oroş (43.), Ghinga (85.).

További eredmények: Juventus–FC Botoşani 0–2 (gólszerzők: Buş 30., Roman 76.), Jászvásári Poli–FC Voluntari 2–1 (gsz.: Balaur 8. – öngól, Jo Santos 65., illetve Voduţ 67.), Craiova–Dinamo 2–2 (gsz.: Băluţă 75., Burlacu 89., illetve Rivaldinho 18., Salomao 49.), Chiajna–Kolozsvári CFR 0–1 (gsz.: Deac 71. – tizenegyesből). Az FCSB–Medgyesi Gázmetán mérkőzést lapzárta után rendezték, az Astra–FC Viitorul összecsapásra ma 20.30-kor kerül sor.

A 11. forduló mérkőzései: * kedden FC Voluntari–Temesvári Poli, Sepsi OSK–Craiova * szerdán FC Botoşani–Jászvásári Poli, Dinamo–Concordia Chiajna * csütörtökön FC Viitorul–Bukaresti Juventus, Medgyesi Gázmetán–Astra Giurgiu, Kolozsvári CFR–FCSB.