Harmadszor is kikapott a Sepsi Futsal (Teremlabdarúgás, I. liga)

A megyeszékhelyi Sepsi Futsal elvesztette a 2017–2018-as idény harmadik mérkőzését is, miután az élvonalbeli futsalbajnokság harmadik fordulójának szombati játéknapján 6–0-ra kapott ki a Călăraşi vendégeként. A sepsiszentgyörgyi zöld-fehérek kétszer-háromszor jutottak el ziccerig, ám a befejezéssel mindig adódott gond, a jobb játékerőt képviselő vendéglátóik viszont kihasználták csapatunk összes hibáját és simán diadalmaskodtak.

A Călăraşi-i kiszállásra csak kilenc játékossal utazott el a Sepsi Futsal, hiszen több játékosának volt szombaton nagypályás focimeccse. Emiatt Farkas Attila edző kezdőötösében két olyan játékos – Pantilea, Ciobotaru – is helyet kapott, akik számára a mostani volt az első hivatalos teremlabdarúgó-mérkőzésük. Sajnos, csapatunk csak az 5. percig bírta, miután Krstic sarkas gólját követően zörgött a hálónk (1–0). A folytatásban a védekezésre berendezkedett szentgyörgyiek össze­hoztak egy pár ziccert, de gólt mégis a hazai együttes szerzett. A 14. percben Krstic duplázott (2–0), majd a 16. percben Jovanovic büntetőből növelte a Călăraşi előnyét (3–0). A szerb játékos a 18. percben újra bevette kapunkat (4–0), és a szentgyörgyi fiúk négygólos hátrányban vonultak szünetre. A fordulás után is a házigazdák játszottak jobban, s Aleksandar (26.) és Vârlan (34.) révén újabb két gólt szereztek (6–0). – A körülményekhez képest elégedett vagyok az eredménnyel, hiszen erős csapat ellen léptünk pályára. Voltak helyzeteink, egy-két gólt mi is megérdemeltünk volna – nyilatkozta érdeklődésünkre Farkas Attila, a Sepsi Futsal edzője, aki elmondta, hogy újabb két hét szünet következik a bajnokságban, és legközelebb hazai környezetben játszik együttese, ellenfele pedig a Resicabánya lesz.

Teremlabdarúgó I. liga, 3. forduló: Călăraşi–Sepsi Futsal 6–0 (4–0)

Călăraşi, városi sportcsarnok. Vezette: Gabriel Stroe és Marian Ivănescu (mindketten Bukarestből). Călăraşi: Moldovan–Movileanu, Rotaru, Plugaru, Dumitru (cserék: Cinaru, Krstic, Ghiuţă, Tomescu, Vârlan, Jovanovic, Aleksandar, Rancic). Edző: Marian Şotârcă. Sepsi Futsal: Kisgyörgy–Pantilea, Incze, Bende, Ciobotaru (cserék: Papp, Boér, Héjja, Ambrus). Edző: Farkas Attila. Gólszerzők: Krstic (5., 14.), Jovanovic (16., 18.), Aleksandar (26.), Vârlan (34.). TiF