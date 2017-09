Lefoglalt katalán tájékoztatók

hétfő 08:09

lacafaca74

4378 hozzászólás 2017. szeptember 18.hétfő 08:09

Most Junckerék hol vannak??? Hallgatnak úgy-e a nagy EU-s demokrácia nevében. Hánynom kell ezektől a kettős mércéktől, az egész EU ellenszenvessé vált már rég úgy ahogy van, kimondottan az elnyomást és a gyarmatosítást szolgálja.







hétfő 08:31

ejnyebejnye

1415 hozzászólás 2017. szeptember 18.hétfő 08:31

Természetesen lacafaca74 .Én már akkor tudtam amikor láttam hogy mi előzi meg az uniós csatlakozását az illető országnak- a jól menő termelőegységek , gyárak, üzemek , mezőgazdaság,ipar tönkretétele.Majd a csatlakozás, ami azt jelentette hogy a multik üzletláncokat nyitanak ahol árulják az E betűt ésd a nyugati xart, a bankok , amelyek óriási kamattal adnak kölcsönöket stb stb.Sorolhatnám de mindenki tudja látja mit is jelent igazából a hirhedt csatlakozás.

Mitt vársz az alkoholista Junckertöl és a bűnbandájától?







hétfő 08:36

lacafaca74

4378 hozzászólás 2017. szeptember 18.hétfő 08:36

Nem várok semmit, mert tudom hogy nincs amit és akitől várni, csupán azt remélem hogy minél több ember felébred addig amíg nem lesz túl késő és valaminek történnie kell hogy ez az aljas, emerellenes rendszer megbukjon.







hétfő 09:01

anti-Minden

134 hozzászólás 2017. szeptember 18.hétfő 09:01

Egy fejlett régió önrendelkezése bűnnek számít egy fejlettebb országban.

Kérdem én, mennyi esélyt adnak nekünk, hogy egyáltalán szavaink vagy épp az igazság odakerüljön kellőképpen...

Hát semennyi.

Még mindig az a fő elfoglaltság, hogy az ilyen "efféle" Orbánokat eltakarítani minél hamarabb, hisz élősködő, kizsákmányoló és ne folytassam életmódjuk az ilyen területeken nehezebbé válik...nem úgy mint a nagy Oláh országban, ahol alig várják, hogy behodolhassanak és a kellő dezsmát odaadhassák azoknak, akik igazából arról is döntenek már hogy ki legyen a vezérkar és ki nem...

Szóval, itt minden van csak demokrácia nincs ...







hétfő 09:13

igazitrebitsch

107 hozzászólás 2017. szeptember 18.hétfő 09:13

ejnye! meglepően kemény a kritikád,nem tartasz attól,hogy letiltanak?ha most piszok lennék azt írnám,hogy van egy sanda gyanúm...ismerós,nem?de hűlye azét nem vagyok!







hétfő 09:33

ejnyebejnye

1415 hozzászólás 2017. szeptember 18.hétfő 09:33

Na ha ez is kemény kritika, akkor te el vagy tévedve mint a legyek a novemberi napsütésben.

Amit leirtam fenntartom.90 elött minden volt ebben az országban, termelés, könnyű és nehéz ipar.

Most semmi sincs, csak bank meg turkáló.

Ennyi okostojás.







hétfő 10:08

igazitrebitsch

107 hozzászólás 2017. szeptember 18.hétfő 10:08

Te vagy eltévedve bejnye! tévedés,valóban az aranykorszak után nosztalgiázol...minden volt...de milyen áron? a hiba az 1990-es évek gondolkodásmódjában állt...nu ne vindem ţara ...emlékszel?az akkori pártelit rátette a kezét a vagyonra ,majd a öbbit kiárúsította amikor csödbe mentek...a nyugati kapitalizmus-globalizáció pedig nem karitatív szervezet...és amig sz@r van ,veréb is .van!







hétfő 10:20

ejnyebejnye

1415 hozzászólás 2017. szeptember 18.hétfő 10:20

Te jutacs vagy, egyre jobban meg vagyok én győzödve.







hétfő 10:27

huszita

43 hozzászólás 2017. szeptember 18.hétfő 10:27

Nem.

Ő Ferencz inkognitóban







hétfő 10:29

csacsi

1880 hozzászólás 2017. szeptember 18.hétfő 10:29

Nem jutacs, ő most érkezett.







hétfő 10:32

ejnyebejnye

1415 hozzászólás 2017. szeptember 18.hétfő 10:32

Azt tudom...husika, a bepállott , kroxio, makedon, mogorva,jutacs, infinity stb stb.Már minden volt a lelke







hétfő 10:43

igazitrebitsch

107 hozzászólás 2017. szeptember 18.hétfő 10:43

Micsoda egyetértés van köztetek ejnye!egymásnak dobjátok a forró krumplit! akkor legyen ejnye az egyik és bejnye a másik/huszita/ az egyik komcsi nosztalgiázó-olvasd el figyelmesen első beírásodat....volt itt minden...jól menő termelőegységek ,amelyeket tönkretettek!Nagy tévedés! Nem voltak életképesek,nem kellett a termékük,mert megszűnt a KGST,nem tudod?Még mindig az 1970-es Dacia modellel folytattad volna,vagy az UTB traktorokkal,vagy még sorolhatnám....Modernizáció nem volt,szétloptak mindent....igaz v nem ,erre válaszolj!Akkor a P.Roman már felvett kemény kölcsönöket ,hogy tudjon kevéske nyugdíjat meg somerpénzt fizetni! igaz v.nem?huszita/bejnye/ a jakobinus-liberálbolsevik szárny képviselője-gyűlöl mindent és mindenkit ha eltér a véleménye! Jól kijösztök egymással,mint a politikában ez a két irányzat?Persze én vagyok a közös gonosz számotokra.







hétfő 10:47

barcsay

1769 hozzászólás 2017. szeptember 18.hétfő 10:47

huszita alias settembrini neked most nem osztottak lapot maradj a pálja szélén és onnan zengd odádat az eu felé minket ez már nem hat meg sőt amint látom mind tőbb forumozonak eseik végre le a tantusz a nagy eu családdal kapcsolatosan nem hiába éptek ki a brittek és ahogyan fortyaogni látszik az eu konyháján lévő üstnek valami készül ami teljesen felboritja az egyensulyi viszonyokat már aueu parlamentben is kapkodják a fejükeet az eu képviselők olayan gyors fordulatok kerülnek teeritékre,hogy nincs idő az egyeztetépsre megbeszélésre hogyaniscsináljukra.A lecke fel van adva a katalánokat más fából faragták nemzeti őntudatukhoz példátlan a hezzáállás és elofogják érni a függetllenséget a spanyolok még egy kicsit bekeményitenek,de csak a látszat kedvéért nem hinném,hogy a vérfüdüig elmennének habár az sem kizárt mindenesetre hőn megválasztott dicső udemerisáknak nem láttam egy cikkét sem ami a katalánok harcát illeti lapitanak és pislognak mint a huszita seteembrini félék akik már érzik vesztük,de azért még marnak vergőódésük során akibe még tudnak.Máskülőnben egyetértek ejnyebenye hozzászolásával a tied settenkedő lapos és magos mint a szüretifos.







hétfő 10:48

kukujza

560 hozzászólás 2017. szeptember 18.hétfő 10:48

Nem lehet így fekete -fehéren különbséget tenni a rendszerek között, hogy egyik jó, a másik rossz.. Mindeniknek vannak jó és rossz oldalai.







hétfő 10:53

igazitrebitsch

107 hozzászólás 2017. szeptember 18.hétfő 10:53

Félreértés ne essék! Az Eu szerinem is ilyen formátumban egy nagy veder foos!De ,hogy jól menő volt az aranykorszak?az pedig 2 veder a az előzőből szilárd állapotban.







hétfő 11:26

barcsay

1769 hozzászólás 2017. szeptember 18.hétfő 11:26

aranykorszakot sokan visszasirják még a mai napig is igaz,hogy már kevesebben ,mert azért a természet ugye teszi a dolgát és még kekerülnek egy jónéhányan belőlük a domboldalban,de ami most van no ez is megér egy misét ,én is kapkodom erre arra a leptoppot aztán ezek a sok informáciok egymásután ellentmondásokkal megspékelvee erőssen frelkészült kell lenned ezeknek a megemésztéséhez ahoz,hogy szét tudd választani a valól a fikciotól sokmindenhez csak őszőnszerüen szól hozzá az ember és ez igy is van rendjén a magasrőptü filozofiának itt noncs helye azt máshol kell levezetni ,ha igy még gondolkodni tudunk egymás kőzt talán megmaradunk habár egy oriási nagy Székelymenetelés hatásosabbnak bizonyult volna,de mindenki megijedt annak erejétől talán mink is,no de ez van igaztrebisch osztom véleményed ami a 2 veder szilárd állapotát illeti.







hétfő 11:32

ejnyebejnye

1415 hozzászólás 2017. szeptember 18.hétfő 11:32

elfuttak a lovak, igazi.Fejet a hideg viz alá s egy picikét hütsed le magad.

Ilyen baromságot irni nekem hogy kijövök jutacskával.Úgy utálom mint a büdös xart, a nemzettelen,népét megtagadó renegátot .







hétfő 12:18

igazitrebitsch

107 hozzászólás 2017. szeptember 18.hétfő 12:18

a baromság részedről jött!a verekedés az úgy kezdődött,hogy a koma visszaütött...jutacs settembrini kihóte -nek kiáltottál ki itt a fórumon,nem?egy nagy hibád van ...roppant bölcsnek tartod magad,de ha lenne egy kis intuíciód az óriási stíluskülönbségből rájöhettél volna ,hogy jutacs kihóte huszita stb.nem én vagyok.én azonnal felismertem,ahogy változtatott,azonnal szóvá is tettem,vissza lehet nézni.tanácsaidat nem fogadom el,mert a kérdéseimre amivel igennel v. nemmel kellett volna válaszolnod nem válaszoltál...te a konfliktuskereső típus vagy,nem tudsz egy komoly párbeszédet lefolytatni -ha netán KOMOLY kérdéseid lennének szívesen válaszolok,máskülönben semmi értelme,hogy itt koptassam a klaviatúrát....hagylak hogy beleessél 20ita ölébe! u.i. nem úgy tűnik beírásaidból,hogy annyira utálnád,de lehet tévedek...ő nekem soha nem válaszol ,mert pontra teszem....de te szept.13-án majdnem védelmedbe vetted.ennyi







hétfő 12:22

ejnyebejnye

1415 hozzászólás 2017. szeptember 18.hétfő 12:22

Sok beszéd szegénység barátocskám.A stiluskülönbség akár megjátszott is lehet.Manapság sok minden lefolyik ám az Olt vizén.

éppen azért vagyok bölcs mert erre a verzióra is gondolok,nemde?







hétfő 12:36

igazitrebitsch

107 hozzászólás 2017. szeptember 18.hétfő 12:36

Veled befejeztem,Nagy Mellébeszélő!hagylak jutacs öleiben pihenni.Konyec filma,bölcsek bölcse.Neked EGY verziód van -a konfliktuskeresés...érveid nincsenek.ennyi.sok sikert!







hétfő 12:39

ejnyebejnye

1415 hozzászólás 2017. szeptember 18.hétfő 12:39

Köszönöm, téged se hagyjon el.Hahahahaha.

Ja, és a szinházról , a szinjátékról még nem is hallottál?