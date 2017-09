Az elnök beszéde

Rossz nyelvek azt állítják, Junker azt mondta, amit a német kancellár asszony nem mer, mert ő éppen kampányban van, és a közmondás szerint: ne mondd meg az igazat, mert be(le)törik a bicskád a kancellárválasztásba!

Juncker állítja, hogy az unió gazdasága helyreállt. S növekedik, mint gyom esős időben. Ez így megy már öt éve, és a fejlődés elérte a 2,2 százalékot. Ebben a versenyvben Európához képest úgy lemaradt Amerika, mint a borravaló. Nem említette, de ő is tudja, mi meg érezzük is a saját bőrünkön, hogy ehhez a sikerhez Romániának is megvan a maga hozzájárulása saját gazdaságának dübörögtetésével. Mi szolgáltatjuk a fejlődéshez a zenei aláfestést, jobban mondva a munkazajt majdnem hatszázalékos gazdasági növekedésünkkel. Sokkal jobb lesz az élet az unióban, mert a hatalmas emelkedés következtében aztán a többi tagállam is példát vehet tőlünk, és 25–50 százalékkal emelik a fizetéseket. Juncker kijelentette: „Az unióban nem lehetnek másodrangú munkavállalók. Akik ugyanazt a munkát végzik, ugyan­annyi pénzt kell keresniük!” Ez jó lesz, mert akkor már hozzánk is szívesen jön a német munkás budit pucolni. Itt is legalább annyit keres majd (ha nem többet!), mint odahaza, mivel nálunk a kormány könnyebben ígér fizetésemeléseket, mint náluk. A britek is térden állva, sírva fogják visszakönyörögni magukat az unióba, és azután angliai munkavállalók fogják elárasztani Romániát, (mint az árvíz Floridát), mert bizonyos ágazatokban máris munkaerőhiány mutatkozik.

Közben Juncker megdicsért minket, és arra biztatta a tagállamok képviselőit, hogy értsenek egyet Románia és Bulgária sürgős felvételével a schengeni övezetbe, mert megérdemlik (mint hű kutya a vakarást). Azután majd mi is akadálytalanul és ellenőrzés nélkül tudunk közlekedni az unióban. Bár ez lehet, csak az illegális bevándorlókra lesz érvényes, mert az osztrákok ismét bevezethetik a kötelező határellenőrzést a magyar vagy román személyazonosságival vagy útlevéllel utazók számára. Nem mondta, de arra megy ki a játék, és csakis azért vennének be a schengeni övezetbe, hogy jól kitoljanak a magyarokkal, mert akkor a bevándorlóknak nem kell tovább rohamozniuk az általuk épített kerítést, vagy átússzák a Fekete-tengert, mint most, hanem Bulgáriától kezdve már szabadon masírozhatnak tovább az unióban. Schengeni csatlakozásunk ellen csak az osztrákok köhögtek hangosan, a többiek magukba fojtották ebbéli ingerüket.

Azt is mondta, hogy az unió törvényei minden tagállamra kötelezőek, de arról nem szólott, konkrétan kire célzott. Aztán segítségére sietett az igen-igen liberális Guy Verhofstadt, aki kerek perec megmondta, hogy az unió európai értékeit meg kell védeni Lengyelország és Magyarország kormányaitól, amelyek azt hiszik, hogy nekik példaképük az amerikai elnök, Trump az ő fehér-felsőbbrendűségével, esetleg a török elnök, Erdogan, vagy Putyin, akik az ellenzékieket börtönbe zárják. Az egyszerű emberekre is gondolt, mikor kimondta: nem megengedhető, hogy az állampolgárok bizonyos országokban azonos márkanév alatt gyengébb minőségű termékeket kapjanak. A szlovákok kevesebb halat a halrudacskákban, a magyarok kevesebb húst a húsételekben. Tudja ő, hogy a szlovákok a halat is hallal, a magyarok meg a húst hússal eszik. Romániát, lehet csak azért nem említette, mert akkor sokkal több terméket kellett volna felsorolnia, és kifut az időből. Azért is szeret minket Juncker és társai, mert mi jó tanulók vagyunk. Minisztereink szorgalmasan fogadják az amerikai, brit és más nyugat-európai országok nagyköveteit egy-egy osztályfőnöki óra erejéig, nehogy letévedjünk a boldog jövőt biztosító helyes európai útról. Ezek után nem csoda, ha a soros elnökségig jól fel és ki leszünk készítve. Ezért javasolta, hogy a 2019. március 30-i nagy uniós összeröffenést és Nagy-Britannia az EU-ból történő sikeres kirúgásának megünneplését Románia soros elnöksége idején Nagyszebenben tartsák.

Kár, hogy ő Hermannstadtot is említette, mert ez ellen a román hazafiak biztos, tiltakozni fognak, és csak azzal értenek egyet, hogy az Sibiuban legyen.