Három pontért hajtanak Craiova ellen (Labdarúgás, I. liga)

Mint ismert, a piros-fehér mezesek az előző fordulóban gól nélküli döntetlent játszottak a Temesvári Poli vendégeként, míg a Craiova hazai környezetben, kétgólos hátrányból felállva mentett pontot a Dinamo ellen. A csapatok hivatalos mérkőzésen legutóbb tavaly októberben találkoztak a Román Kupa tizenhatoddöntőjében, amikor is az olténiai csapat 1–0-ra győzött hosszabbításban.

„Megterhelő programunk van, hiszen nagyon hosszú kiszállás után vagyunk, ahol sikerült pontot szereznünk. A Temesvár elleni mérkőzésből többet is kihozhattunk volna, viszont az utolsó percekben a vereséghez is közel álltunk. Összességében ezzel az egy ponttal elégedettek vagyunk. Nagyon nehéz feladat előtt állunk, hiszen jó csapattal kell játszanunk, akik az előző fordulóban is bizonyítottak a Dinamo ellen, sőt, a győzelem is szinte összejött nekik. Nagyon jó támadójátékosaik vannak, viszont mi a három pont megszerzésére törekszünk. Folyamatosan fejlődünk, és ez a játékunkon is látszik” – mondta a tegnapi sajtótájékoztatón Valentin Suciu vezetőedző. A Sepsi OSK kapusa, Fejér Csongor Béla is jelen volt az eseményen, ahol elmondta, minden mérkőzésen igyekszik a legtöbbet kihozni magából, hiszen a legfontosabb, hogy a csapat győzzön. (miska)