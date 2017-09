KSE–Piatra Neamț 11–2 /3–0/ (Teremlabdarúgás, II. liga)

Győzelemmel kezdte a KSE a II. ligás futsalbajnokságot, miután vasárnap este kiütötte a vendég Futsal Ceăhlaul Piatra Neamț együttesét. A hazai csapat kezdte jobban a találkozót, és az 5. percben Albu révén meg is szerezte a vezetést. A folytatásban két újabb kézdivásárhelyi találat született, és Gazda József tanítványai háromgólos előnnyel vonultak szünetre (3–0). A térfélcsere után parádéztak a céhes városiak, a gólgyártást pedig újra Albu indította be (4–0). A 23. percben szépítettek a vendégek (5–1), amire Rancz révén gyorsan válaszoltak is a felső-háromszékiek (6–1). Ezt követően a KSE további öt alkalommal zörgette meg a vendégek halóját, akiknek a 26. percben sikerült még egyszer bevenniük a hazaiak kapuját. A vége 11–2 lett, az eredmény pedig híven tükrözi a két csapat közötti nagy tudáskülönbséget. (nagy, tibodi)