Dresch Mihály-tiszteletkoncert (Tamási-évforduló Sepsiszentgyörgyön)

Dresch Mihály (fotó) szorosan kötődik az erdélyi kultúrához, Sepsiszentgyörgyön több alkalommal is fellépett, a Bocsárdi László által rendezett legfontosabb Tamási Áron-darabban, a Csodában az „Ez a világ olyan világ” kezdetű dalt énekelte, 1997-ben pedig zenekarának játéka koronázta meg a Tamási Áron-centenáriumot – tájékoztat közleményében a Tamási Áron Színház.

Emlékeztetnek: Dresch Mihály az egyedüli olyan zenész a világon, akinél az amerikai fekete dzsessz és a magyar népi hangzásvilág természetes egységet alkot. Zenéjében e két távoli világ és lelkület tökéletesen egymásba fonódik, olyan sajátos atmoszférát teremtve, amely a mindannyiunkban ott rejlő, ősi érzeteket hívja elő. Dresch Mihály a világ számos jelentős fesztiválján és dzsesszklubjában fellépett, és olyan elismert előadókkal zenélt együtt, mint Archie Shepp, Chris Potter, John Tchicai, Roscoe Mitchell, Chico Freeman és Zbigniew Namyslowski vagy Csík János, Halmos Béla, Balogh Kálmán. 2005-ben a Gramofon Magazin az Év dzsesszzenészének választotta, 2007-ben Liszt Ferenc-díjat vehetett át, 2010-ben pedig a Magyar Jazz Szövetség Szabó Gábor-díjjal jutalmazta. 2011-ben érdemes művésszé léptették elő.

Dresch Mihály hangszerkészítőként is bevéste nevét a zenetörténetbe, amiről így nyilatkozott: „Többször jártam Erdélyben, főleg Gyimesben, és annyira megtetszett az ottani rendkívül gazdag, egyedi hangzású furulyajáték, hogy én is elkezdtem furulyán játszani. De ezek a hangszerek általában elég kicsik, én pedig szerettem volna egy nagy testű, mély hangú darabot, csakhogy ilyet nem nagyon lehet kapni. Ezért csináltam egyet magamnak. (…) Volt, aki azt kérdezte, fuvolát csinálsz? Hasonlít, de a hangja egészen más, sokkal ősibb, és bármilyen hangnemben megszólaltatható. Másfél éve használtam, amikor találtam otthon egy sötét, egzotikus fából álló kétrészes, hangolható hangszert, amelyet már a prototípus szerint alakítottam át. A végeredmény egy kromatikus hangszer valahol a furulya, a szaxofon és a fuvola között.”

A Tamási Áron-tiszteletkoncerten a szaxofonon és fuhun játszó Dresch Mihály Brasnyó Antal brácsással (Lajkó Félix állandó zenésztársával), Csoóri Sándor Junior Prima díjas brácsással és tamburással (a Buda Folk Band vezetőjével), Zimber Ferenc cimbalmossal (a Fondor együttes tagjával) és Bognár András nagybőgőssel (a Tárkány Művek, a Honvéd Művészegyüttes és Herczku Ágnes zenekarának bőgősével) lép fel.