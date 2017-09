Falu a városban

Az esemény rangját mutatja, hogy a mezőgazdasági minisztériumot Daea Petre tárcavezető és Daniel Botanoiu államtitkár is képviselte. Botanoiu szerint a rendezvény kitűnően bizonyította, hogy falu és város nem létezhet egymás nélkül, elengedhetetlen az egészséges együttműködésük. Daea miniszter csak az esti órákban érkezett Sepsiszentgyörgyre – útban a jászvásári állatorvosi egyetem évnyitó rendezvényére –, de Botanoiu beszámolója alapján ugyancsak értékelte az AgroFesztet. Könczei Csaba, a megyei mezőgazdasági igazgatóság vezetője érdeklődésünkre elmondta, a prefektúrán tartott megbeszélés során (ahol főként a kormánypárt képviselői voltak jelen) előterjesztették a gazdákat érintő legfontosabb problémákat. Szó volt a pályázatok, támogatási igénylések körüli nehézkes ügyintézésről, a mezőgazdasági építmények – fóliasátrak – engedélyezésének nehézségeiről, a legelők üzemtervezése körüli bonyodalmakról.

Daniel Botanoiu a nap folyamán kijelentette: október 16-ával kezdődően folyósítják a mezőgazdasági támogatások előlegét, december elsejétől sor kerül a végső elszámolásra is. A kifizetések az állattartó gazdákat is érintik, ez fontos, hiszen az állattenyésztők pénzt kapnak a teleltetés kiadásaira – értékelte Könczei.

Az AgroFeszt fontos részrendezvénye volt a főzőverseny. Ez alkalommal szigorodtak a szabályok, a részt vevő csapatoknak a szervezők által biztosított marhahúsból kellett pörköltet készíteniük. Dr. Sikó-Barabási Sándor megyei főállatorvos, a Szabadtűzi Lovagrend Erdélyi Rendjének Étkek Bírájának Mestere, Sepsiszék Főkapitánya, a zsűri tagja elégtétellel nyugtázta: a versenybe szálló amatőr szakácsok teljesítménye évről évre emelkedik, megjelenésben, tálalásban, ízek szempontjából is javul a teljesítmény.

Vajda Zsigmond főszervező, a lovagrend mestere érdeklődésünkre elmondta: ugyanabból az alapanyagból főzött a hét csapat, az étkek különlegességét a fűszerek adták. A zsűri döntése szerint a hétvégén a legjobb pörköltet a Duna-delta vándorai csapat szakácsai készítették.