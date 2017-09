Október végéig fizetnének (Vidékfejlesztés)

A megyei hivatal igazgatónője, Cătălina Savin arról értesített, hogy az iroda újabb feladatot kapott az országos ügynökség és a mezőgazdasági minisztérium vezetőségétől: szeptember 1. és október 15. között 4,2 millió euró értékben kell elszámolási, kifizetési igénylést eljuttatniuk az ügynökséghez. Az igazgatónő szerint a feladatként kapott 4,2 milliós kifizetési igénylés előreláthatólag megvalósítható, vagy csak nagyon kevés fog hiányozni belőle. Példaként említette, hogy a 4.1-es, a gazdaságok korszerűsítése nevű intézkedésnél az operativitás miatt állandó kapcsolatban állnak a pályázókkal és a gépforgalmazókkal. Az igazgatónő szerint a pályázók javát szolgálja, ha a pénz minél hamarabb a bankszámlákra kerül, hiszen a támogatásból megvásárolt nagy erejű traktorok és korszerű mezőgazdasági gépek így már most ősszel munkába állhatnak. Másfelől az sem elhanyagolható, hogy a minél hamarabb visszatérített pályázati pénz gazdasági előnyt is jelent, hiszen a kereskedelmi bankoktól felvett hitel hamarabb visszafizethető, így a kamatot is rövidebb ideig kell törleszteni.

A 4.1-es intézkedésnél a gépvásárlás úgy működik, hogy a gépgyártó vagy gépforgalmazó általában a gép értékének teljes kifizetését kéri, majd a számla és az egyéb dokumentumok kíséretében a pályázó a megyei vidékfejlesztési hivatalnál kérést tesz le, igényelve a vásárlás értékének 50, 70 vagy 90 százalékos megtérítését. (Köztudottan a hegyvidéki pályázó 20 százalékos, a 41 év alatti és az 5 évnél nem régebbi céggel rendelkező pályázó ugyancsak 20 százalékos intenzitásnövekedést kap, vagyis csak 30, illetve csak 10 százalékos önrész szükséges.) A sikeres pályázó a pályázatba foglalt mezőgazdasági gépeket egyetlen vagy több részletben is megvásárolhatja, illetve ennek függvényében igényelheti a kifizetések értékének megtérítését. Egy kis csúszás, késés annak tudható be, hogy a sikeres pályázatba foglalt külföldi traktorokat és gépeket első lépésként a forgalmazónak meg kellett rendelnie (legtöbbször nem tartják raktáron), és azok legyártása és szállítása a nyári általános szabadságolások miatt megkésett. A megyei pályázók szinte kizárólag az unió országaiban gyártott gépeket szeretnének vásárolni. Előnyt jelentett számukra az ügynökség által létrehozott gépvásárlási adatbázis, amelyben szerepel a ma gyártott mezőgazdasági gépek nagy része az eladási árral. Így a pályázó, ha az említett adatbázisból választ gépet megvásárlásra, elkerülheti a hivatalos beszerzési eljárás sokszor nehéz lépéseit (pl. 15 ezer eurón felül három árajánlat szükséges, a versenytárgyalás lebonyolítása sem egyszerű, óvás a vesztesek részéről stb.). Az igazgatónő szerint a 4 millió eurós kifizetési igénylés legnagyobb részét a tavalyi 4.1-es intézkedés nyertes pályázóitól várják.

Ezen kívül előreláthatólag lesz részletkifizetési igénylés a téli kiírás (2016. december 15. és idén február 28. közötti) állattenyésztési összetevőjénél nyert pályázók részéről is. Ugyancsak ide számítják a 6.1-es, fiatal gazdák támogatása intézkedés júliusban letett nyertes pályázatainál az első (30 000 vagy 37 500 eurós) részlet összege is. A megyéből idén júliusban összesen 32 pályázatot nyújtottak be a fiatalok, a megyei vidékfejlesztési iroda szakembereinek, erőltetett iramban ugyan, de sikerült a pályázatok ellenőrzésére és elbírálására az országosan megszabott szep­tember 15-i határidőre elvégezniük a munkát. A pályázatok országos rangsorolása és kifizethetőnek minősítése az ügynökség vezetőségének ígérete szerint néhány nap alatt megtörténik. A sikeres fiatal pályázókat hivatalosan értesítik, majd két hét áll rendelkezésükre, hogy az irodához letegyék a a szerződések megkötéséhez szükséges bizonylatokat (a rendőrség által kiállított erkölcsi bizonyítványt, az adók kifizetését bizonyító iratokat, valamint az érvényes bankszámla igazolását, amelyre az elnyert támogatást utalják). A gyulafehérvári régiós központban előkészített szerződések a bizonylatok benyújtása után általában 7–10 nap alatt a megyei irodához érkeznek, majd a pályázónak itt kell aláírnia. Tehát, ha minden rendes ütemben halad, akkor a júliusban sikeresen pályázó fiatal október első felében már leteheti igénylését az első részlet kifizetésére.