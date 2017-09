Franz Schüle svájci úrtól hallottunk a biogazdálkodásról legelőször. De mi is a biotermesztés? Apáink, nagyapáink hagyományos parasztgazdasága, ahol még nem volt vegyszer, műtrágya, de megvolt az anyaföld tisztelete. Amíg mi kollektívekben építettük a szocializmust, addig a Nyugat rekordmennyiségű műtrágyát, vegyszert és gyomirtót használva tönkretette, befertőzte a talajt. Lebomlott a berlini fal, s ők, tudván, hogy biót nem termelhetnek, kitalálták a zöld utat Kelet-Európa felé. Sajnos, a rendszerváltás után vezetőink ebben nem láttak jövőt, így fél évszázadot késtünk. Hogy mégis létezünk, most már szaporodunk is, érdemes megírni. Lisznyóban Kusztura doktor úrnak köszönhetjük. A visszakapott földeken kezdtünk újra földművelők lenni. Ez volt a kezdet. Györffy Sanyi bácsi Nyárádszeredában megismertetett a biogazdálkodással, könyvekkel, tanácsokkal is ellátott, de legtöbbet a természet, az ősi, a székelyföldi hagyomány adott. Az évfordulón csak annyit mondhatok: kitartást, jó időt, jó egészséget! Hogy a kedvet is meghozzuk: a biotermesztéshez egyéb nem kell, csak nyitott fej és két munkás kéz.

Biró Zoltán árkosi biogazda