Pénz nélkül maradtak az önkormányzatok

„Évek óta nem volt ilyen, hogy se a megyei önkormányzat, se a települések önkormányzatai ne kapjanak pénzt a költségvetés kiigazításakor. A községek, városok azért is várták az őszi pénzpótlást, mert ebből lehetett volna például önrészt biztosítani az uniós pályázatokhoz, így azt felhasználhatták volna még a következő évben is. Ugyanakkor Háromszéken is vannak olyan községi önkormányzatok, ahol várhatóan év végén gondok lesznek a fizetésekkel, vagy megakadnak a tervezett beruházások. A megyei önkormányzat fejlesztési terveit és működését egyelőre nem befolyásolja, hogy ezúttal csak a gyerekvédelmi rendszer fenntartására és a tej-kifli programra hagyott jóvá pénzt a kormány” – nyilatkozta Henning László, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke, aki példátlannak tartja, hogy a közigazgatási egységek működésére és a települések fejlesztésére nem biztosít pénzalapot a kormány.

Várhatóan év végén lesz még egy költségvetés-kiigazítás, remélhetően akkor gondolnak az önkormányzatokra is – tette hozzá az alelnök.