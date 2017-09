Megújult a Hárit csapata

A nyári tisztújítás eredményeképp Kelemen Szilárd nyerte el az elnöki tisztséget, a 150 küldött szavazata nyomán a teljes vezetőség kicserélődött – hangzott el.

A terv szerint, noha a területiség elve szerinti szerkezet fennmarad, a szakmaiságot is előtérbe hozzák, pontosabban felelősöket neveztek ki több, a fiatalokat érintő szakterületen. Kiválasztásuknál igyekeztek hiteles személyeket találni, akik már bizonyítottak. Ilyen terület a mezőgazdaság, gazdaság-vállalkozás, a sport (amely eddig viszonylag elhanyagolt, elsősorban Sepsiszentgyörgyre koncentráló terület volt), számítástechnika (IT), közigazgatás, hit és vallás, valamint a külkapcsolatok. Kelemen Szilárd szerint kiemelt helyet foglal el a felsoroltak között a mezőgazdaság, hisz viszonylag magas a megyében a fiatal gazdák száma, akiket meg szeretnének szólítani. A területért Kön­czei István felel.

A gazdaság-vállalkozás ágazat legalább ennyire jelentős, igen gyakran szembesülnek azzal, hogy sok fiatal vállalkozásba kezdene, de nem ismerik a pénzügyi eszközöket, lehetőségeket, nincs elegendő információjuk, mások pedig egy már meglévő cég továbbfejlesztésénél akadnak el – mondta Gábor Balázs, aki azon túl, hogy vállalkozó, jelenleg a parlament felső házában is tevékenykedik tanácsadóként. Az ilyen fiataloknak tudnak segítséget nyújtani kapcsolatteremtéssel, szaktanácsadással, de emellett a kereskedelmi és iparkamarával is tárgyalnak egy vállalkozói iskola létrehozásáról, amelynek célja elsősorban a gyakorlati oktatás lenne, olyan tudás átadása, amelyre az egyetem, a képzések nem megfelelőek.

A sportért Jakab-Benke Hajnalka sikeres triatlonversenyző felel. Elmondása szerint céljuk, hogy eddig csak a megyeszékhelyre összpontosított sportrendezvényeket minden térségbe eljuttassák, és lehetőleg olyan eseményeket hozzanak tető alá, amelyek eltérnek az átlagtól. Kezdésként október 21-én egy Kovászna–Kommandó teljesítménytúrával indítanak, amelyre diákokat hívtak meg. Nem versenyben gondolkodnak, inkább azt a lehetőséget teremtenék meg, hogy a fiatalok kipróbálják képességeiket – tette hozzá. Ami a továbbiakat illeti, idén még egy fociturné esedékes, tavasszal pedig erdővidéki biciklitúrát szerveznek, de a Spartan néven ismert akadályversenyt is megrendezik, miként a Besenyői-tó átúszási versenyét is.

Ami a többi területet illeti, Kelemen Szilárd szerint az IT a fiatalok mindennapjainak részét képezi, ezért nem lehet megkerülni. Az ágazatért a jelenleg Győrben tanuló Krecht Rudolf felel majd. Külkapcsolataikat is bővíteni szándékoznak Lakatos László irányításával, az eddig elsősorban az anyaországi szervezetekkel való viszonyrendszert Ausztria, Dánia és Svédország irányába is elmozdítanák. A közigazgatást illetően Cseh Csaba kapta a koordinátori feladatokat. A tervek között szerepel egyebek mellett a Fiatal Tanácsosok Társaságának létrehozása, amely révén lehetőséget biztosítanak, hogy az önkormányzatokban megyeszinten tevékenykedő 65 fiatal tapasztalatot cseréljen, illetve az érdeklődő ifjakat tájékoztassák, esetleg felkészítsék erre a területre. Ami a hit és vallás kérdését illeti, Kelemen Szilárd rámutatott: a keresztény szellemiség erősítése is céljuk a fiatalok körében, ezt a feladatot Dénes-Szabó Levente sepsibesenyői lelkipásztor vállalta.

Végezetül az elnök a tagszervezetekről is szólt. Meglátása szerint számuk csökkenni fog, a jövő évi tisztújításokat követően ugyanis csak azokkal szándékoznak kapcsolatban maradni, amelyek megvalósításokat is felmutatnak. „A minőségre koncentrálunk” – tette hozzá.