Épüljön-e ideiglenes palló? (Barót)

Lázár-Kiss Barna András válaszában kifejtette: a versenytárgyalást megtartották, a Zöld Út Kft. a jövő héten kezdheti a munkát, melyet elvileg az év végéig be is kellene fejeznie. Hogy sikerül-e a tervet maradéktalanul véghezvinniük és az időkorlátot betartaniuk, arra nem tud jótállást vállalni: a kivitelezést hamarabb kellett volna elkezdeniük, de a méretre szabott betongerendák nem készültek el, ezért minden csúszhat – mondotta a városvezető.

Az Incze István által mondottakat párttársa, Ráduly László Dezső egészítette ki, mivel tudomása szerint reggelente legalább hatvan gyermek megy iskolába abból a fertályból, számukra is kellemetlenséget jelent majd a híd néhány hónapos hiánya. A polgármestert Pál-Szilágyi Zoltán frakcióvezető vette védelmébe: véleménye szerint egy ideiglenes átkelő túl nagy kiadás elé állítaná a városházát.

A polgármester szerint túloznak a tanácstagok, amikor legalább 100–150 ezer lejes többletköltséget jelentő pallót kérnek: alig háromszáz méterre van amin átkelni, azt kell használni. „Építsünk ideiglenes pallót? Ki tudja megmondani, hogy az mennyire lesz jó? És ha ne adj’ Isten, valami baj történik, ki felel érte? Nem kell sokat kerülni, alig háromszáz méterre biztonságosan át lehet kelni” – mondotta.

A vita végén Lázár-Kiss Barna András nem zárkózott el attól, hogy a diákok számára segítséget nyújtson: amennyiben igénylik, az iskolabuszokat rendelkezésükre bocsátja – jelentette ki.