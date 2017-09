Őrizetbe vettek két gyanúsítottat (Londoni metrórobbantás)

Nem egyedül őt gyanúsítják a metrórobbantással, egy 18 éves férfit is letartóztattak szombaton Dover kompkikötőjében, az ő neve egyelőre még nem került nyilvánosságra. Sunbury tanácsának vezetője azonban a brit médiának nyilatkozva hétfőn azt mondta: tudomása szerint a fiatal férfi Irakból menekült el 15 éves korában, miután szülei meghaltak. A gyanú szerint ő helyezhette el a fel nem robbant pokolgépet a metróban péntek reggel.

Kettejüket az kötheti össze, hogy éltek abban a házban, ahol egy köztiszteletben álló idős brit házaspár – a 88 éves Ronald Jones és 71 éves felesége, Penelope Jones – az elmúlt évtizedekben nevelőszülőként 268 mostoha sorsú gyermeket és fiatalkorút fogadott be, nagy többségben briteket, de néhány menekültet is. Munkájukért II. Erzsébet királynő 2010-ben személyesen tüntette ki őket. A Londontól nem messze fekvő Sunbury-on-Thames kisvárosban lévő házban szombat óta folyik a házkutatás.

Mint ismert, a robbantás péntek reggel történt egy metrókocsiban London délnyugati részén, a Parson’s Green nevű megállónál. A szakértők megállapították, hogy a fehér festékes vödörbe rejtett szerkezet nem robbant fel, de nagy erővel lángra kapott, és a hőtől harmincan könnyebben megsérültek.