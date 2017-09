Előnyös lenne

A schengeni övezet erősebb lenne, és minden tagországa nyerne abból, ha Románia is a belső határellenőrzés nélküli térség részévé válna – nyilatkozta Julian King, a biztonsági unióért felelős európai biztos tegnap Bukarestben, miután a román vezetőkkel tárgyalt.

Az uniós biztos Carmen Dan belügyminiszterrel együtt felkereste a román határrendészet operatív központját, azt megelőzően pedig Tudorel Toader igazságügyi miniszterrel egyeztetett a terrorizmus elhárítását, a kiber-bűnözés és szervezett bűnözés visszaszorítását célzó közös európai erőfeszítésekről. „Romániát közvetlenül nem érte terrorcselekmény, de más országokban román állampolgárok is áldozatául estek a merényleteknek. Ezek a megpróbáltatások mindannyiunkat sújtanak, ezért nagyon fontos, hogy javítsuk együttműködésünket ezeken a területeken” – jelentette ki. Románia schengeni tagsága mellett szerdai évértékelőjében Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke is kiállt, ám ezt a korrupció miatt több uniós tagállam is esélytelennek látja. Romániának – Bulgáriával együtt – eredetileg 2012-ben kellett volna csatlakoznia a schengeni övezethez.