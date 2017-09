Az UH csokorba szedte Tanasă eddigi ügyeit: pert indított legalább húsz székelyföldi település, valamint Hargita és a Kovászna megye önkormányzatai ellen a magyar feliratok és székely zászlók miatt, és a legtöbbet megnyerte, miközben az ellene szóló panaszok rendre elbuknak. Kis Péter Spanyolországban élő román állampolgár 2016 tavaszán a legfelsőbb bírósághoz fordult, ám ennek nincs semmi következménye. A Diszkriminációellenes Tanács is kifutott a kilencvennapos elbírálási határidőből a gyergyószentmiklósi Árus Zsolt István által 2017. április 4-én benyújtott panasz kapcsán. Tanasă Facebook-oldaláról kiderül, hogy napi kapcsolatban áll a székelyföldi román prefektusokkal és szervezetekkel, a Kovászna megyei fogyasztóvédelem vezetőjével, Ioan Selejan volt székelyföldi ortodox püspökkel, és gyakori vendége a magyarellenes megnyilvánulásokról hírhedt tévéadóknak. A Hargita–Kovászna megyei románok védelmében kifejtett bátorságáért a Voiculescu család alapítványa 50 ezer lejjel jutalmazta, megkapta a szabad sajtóért Bátorság-díjat, valamint a Hargita–Kovászna–Maros megyei románok civil fórumának elismerő oklevelét. (Székelyhon)

A GONDOSKODÓ PÁRT. Kitűnően fizetett állásokba juttatták gyermekeiket, házastársaikat, rokonaikat és barátaikat az SZDP-s vezetők. A legszerencsésebb gyermekek parlamenti mandátumot kaptak ajándékba, a második vonalbelieknek különböző minisztériumokban találtak helyet. Petre Daea mezőgazdasági miniszter például saját tárcájánál alkalmazta kisebbik lányát, a nagyobbik pedig a tárca alárendeltségében álló halászati ügynökség Dâmboviţa megyei vizeit bérli. Daea felesége a mezőgazdasági kifizetési ügynökség egyik igazgatója. Adrian Ţuţuianu volt védelmi miniszter lánya a bukaresti főpolgármester, Gabriela Firea jogi tanácsadója, felesége a Dâmboviţa megyei tanácsnál helyezkedett el. Florin Iordache volt igazságügyi miniszter 25 éves lánya előbb a külügyminisztériumban, az év elejétől pedig a jegybank vezető irodájában talált állást, Sevil Shhaideh fejlesztési miniszter szír férje – aki az elnyomó szíriai kormánynak is tagja volt – nyár óta szintén a mezőgazdasági minisztériumból kap fizetést tanácsadóként. Lia Olguţa Vasilescu munkaügyi miniszter jelenlegi élettársát nemrég nevezték ki a hírszerző szolgálatot ellenőrző bizottság elnökévé, volt férje pedig a párt jóvoltából a pénzügyi felügyeleti hatóság vezetőtanácsi tagjaként havi 14 ezer eurós fizetést kap. És ezek csak a legismertebb esetek, az SZDP számtalan kisebb főnököcskéje is ezt a példát követve gondoskodik övéi jólétéről. (Adevărul)