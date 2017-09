Cosmin Contra az új szövetségi kapitány (Labdarúgás)

A kinevezést a szövetség végrehajtó bizottságának is jóvá kell hagynia, a testület várhatóan csütörtökön ül össze. Contra játékosként 73 alkalommal öltötte magára a címeres mezt, 2010-ben szülővárosában, Temesváron kezdte az edzősködést a Politehnica csapatánál, majd ült a spanyol Fuenlabrada (2012), a Petrolul Ploiești (2012–2014), a spanyol Getafe (2014–2015), a kínai Kuangcsu R&F (2015) és a spanyol Alcorcón (2016) kispadján is, illetve idén tavasszal a Dinamo csapatához igazolt.

Legnagyobb sikere a Román Kupa megnyerése 2013-ban a Petrolul együttesével, idén pedig a fővárosiakkal a Ligakupa elhódítása fűződik a nevéhez. Kinevezése 2019 végéig szól, de abban az esetben, ha a válogatott kijut a 2020-ban rendezendő Európa-bajnokságra, szerződését automatikusan meghosszabbítják a torna végéig.

Adrian Mutu, a Dinamo főigazgatója a csapat tegnapi sajtótájékoztatóján hivatalosan is bejelentette, hogy Vasile Miriuță érkezik a távozó Cosmin Contra helyére. A 49 éves szakember 2019 júniusáig írt alá a fővárosiakkal, illetve a Dinamo trénereként a bajnokság 12. fordulójában, az FCSB elleni rangadón mutatkozik be. (miska)