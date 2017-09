Több mint ezer cég a listán (Cégtop, 2016)

A rangsoroláson túl a lajstrom összeállítása gyakorlatilag minden évben egy elemzés is a háromszéki vállalkozások helyzetét, teljesítményét illetően – fogalmazott Édler András, a kamara elnöke. A 2016-os év tekintetében mindenképp pozitívumként értékelhető, hogy mind az árbevétel, mind a nyereség, mind az alkalmazottak számának tekintetében növekedés tapasztalható. Előbbi kettő öt és fél százalékos gyarapodást mutat, míg a foglalkoztatottak száma két százalékkal javult. Szintén jó jel, hogy továbbra is az ipari tevékenységet folytató vállalkozások állnak a rangsor élén. Egyébként az ágazati leosztás szerinti besorolás sem változott 2015-höz képest, azaz tavaly is az ipar állt az első helyen, azt követte a kereskedelem és az idegenforgalom, majd a szolgáltatások következnek, illetve az építkezés, a mezőgazdálkodás, az erdőgazdálkodás, a halászat és végül a kutatásfejlesztés és a számítástechnika.

Ami a negatívumokat illeti, ezek nagyon jól tükrözik azt a fejetlenséget, amely az országot jellemzi és jellemezte már 2016-ban is. Ide tartozik az építőiparban tapasztalt súlyosnak tekinthető árbevétel-kiesés (35 százalékos általános csökkenés), ami azt jelenti, hogy már a tavalyi évre jellemző volt a közberuházások hiánya, mivel az akkori kormány, ahogyan a jelenlegi is, komoly összeget vont el ebből a tételből. Az építőipar pedig egyértelműen megsínyli az ilyen politikát. A top 10-ben szereplő vállalkozások szintjén mindenikénél megfigyelhető a visszaesés, csak pár példát véve: a Baumeister, valamint a megyei útügyi vállalat 44, illetve 56,9 százalékos csökkenést jegyzett, a Valdek hatvan százalékot, és ezáltal le is csúszott az első tíz közül, helyét az RGT Románia vette át, a négy cég összevonása által ugyanis egyértelműen az árbevételi adatok is jelentősen megváltoztak – részletezte Édler András. Az elnök ugyanakkor egy helyi, háromszéki sajátosságra is felhívta a figyelmet, ami nem magyarázható országos ráhatással, ez pedig a kutatásfejlesztés, ahol húszszázalékos árbevétel-csökkenést mutat az elemzés. A kamara számára ez elszomorító, mivel ennek a területnek a megerősítésén dolgoznak. Megpróbáltak választ találni a visszaesésre, és egyik okként a megye legjelentősebb számítástechnikai vállalata, a Combridge 25 százalékos árbevétel-visszaesését azonosították, egy másik ok a Cosys által regisztrált negyvenszázalékos csökkenés volt.

Édler András további két érdekességre is kitért: egyrészt azt tapasztalták, hogy egyes vállalkozásoknál, noha jelentős árbevétel-visszaesést jegyeztek, a nyereség terén szinte háromszoros növekedés volt jellemző.

Ami az alkalmazottak szá­mát illeti, Édler András elmondta: a top 10-ben szereplő cégek közül az építőiparon túl, ahol nem volt drasztikus a csökkenés, a könnyűiparban, az autóiparban tevékenykedők közül mindenhol zsugorodott a foglalkoztatottak száma. Az ok vélhetőleg az lehet, hogy ezek a vállalatok nem találnak munkaerőt. Az elnök szerint ezeknek a cégeknek az intenzívebb gépesítés irányába kellene elmozdulniuk, ha nem, középtávon komoly munkaerőgondjaik lesznek. Súlyos a helyzet a kutatásfejlesztés terén is, 18 személlyel csökkent a területen tevékenykedők száma, ami közel hat százalékkal kevesebb, mint 2015-ben. Pozitív példaként Édler a Bertis csoportot említette, ahol 19 százalékos növekedést jegyeztek, köszönhetően a jó humánerőforrás-politikának is. Általánosságban viszont megállapítható: a munkaerőhiány súlyos gonddá vált Háromszéken is – összegzett Édler András.