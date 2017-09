Vihar utáni kapkodás

Az ország nyugati részét sújtó vasárnapi ítéletidőben megsérült elektromos hálózatok mintegy 80 százalékát sikerült 48 óra alatt helyreállítani, de több mint 35 ezer Temes, Arad, Bihar és Krassó-Szörény megyei háztartásban még két nap után sem volt villanyáram – közölte a regionális energiaszolgáltató. A nyolc személy halálát és 137 személy sebesülését okozó vihar sérültjei közül többen is kezelésre szorulnak még: 11-en a temesvári, öten a besztercei, ketten a bethleni kórházakban fekszenek.

A legsúlyosabb egy 11 éves kislány állapota, akinek egy háztetőről lerepült cserép okozott súlyos fejsérülést, őt a temesvári idegsebészet intenzív osztályán ápolják. Az ügyészség gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával indított büntető vizsgálatot annak a 24 éves orvostanhallgatónak a halála miatt, aki Temesvár Lugos felőli bejáratánál vesztette életét, amikor autójára ráomlott a négysávos országút felett átívelő városkapu vasszerkezete.

A vasárnapi vihar a magyar határ felé vezető A1-es autópálya Lugos–Temesvár–Arad közötti szakaszán több mint 700 jelzőtáblát és több kilométernyi szalagkorlátot döntött ki, ezek helyreállítási munkálatai miatt sok helyütt forgalomkorlátozásra kell számítani.

Mihai Tudose kormányfő, aki több miniszterrel együtt a hétfő délutáni válságstáb ülésére érkezett Temesvárra, tegnap is a bánsági városban maradt, hogy a helyi hatóságokkal közösen előkészítsék a kormányzati gyorssegélyekről szóló első határozatokat. Az ítéletidő okozta anyagi károkról nem készült még országos összesítés, de Tudose szerint a szerdai kormányülésen a viharban megsérült 16 Temes megyei iskola és két kórház helyreállítására kiutalnak 1,9 millió lejt. Magánszemélyek is kapnak kártérítést: a Temes megyei prefektus első összesítése alapján ennek keretössze­gét 100 ezer lejre becsülte a kormányfő. Tudose hangsúlyozta: a kormány természetesen nemcsak Temes megyének, hanem a vihar által sújtott valamennyi térségnek segítséget nyújt.

Temesvár ellenzéki polgármestere, Nicolae Robu szerint az óránként százhúsz kilométeres sebességet is elérő szél a kormányfő által említettnél nagyságrendileg nagyobb anyagi károkat okozott a városban, szerinte csak a 3500 ledöntött fa pótlására legalább 3,5 millió lejre lesz szükség.