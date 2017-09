Ítéletre vár Sebastian Ghiţă és Dan Şova

Maximális börtönbüntetést kért tegnap az Országos Korrupcióellenes Ügyészség Sebastian Ghiţă számára a legfelsőbb bíróságtól abban az ügyben, amelyben a volt képviselőt azzal vádolják, hogy megvesztegette Ploieşti volt polgármesterét. Az ügyész által felsorolt vádak – megvesztegetés, hivatali visszaélésre való felbujtás és pénzmosás – közül a megvesztegetés a legsúlyosabb, ezért maximum tíz év szabadságvesztést szabhat ki a bírói testület. Ítéletet szeptember 25-én hirdetnek. Az ügyész a volt ploieşti-i polgármester, Iulian Bădescu számára is maximális börtönbüntetés kiszabását kérte. A vádhatóság szerint 2013-ban az akkor polgármesteri tisztséget betöltő Bădescu 1 500 000 lejes többlettámogatást ítélt oda törvénytelenül a Ploieşti-i CSU Asesoft kosárlabdaklubnak. Cserében egy házat kért és kapott Sebastian Ghiţătől egy, utóbbi által ellenőrzött vállalaton keresztül. Ghiţă nem volt ott a tárgyaláson: miután tavaly télen megszökött a román hatósági őrizet elől, hónapokig eltűnt, és egy hamis útlevéllel bukott le Szerbiában, ahol azonban feltételesen szabadlábra helyezték.

Ugyancsak tegnap volt az utolsó tárgyalás abban az ügyben, amelyben Dan Şova volt szenátort befolyással való üzérkedéssel vádolják a govorai hőerőművel kapcsolatban. Ezt a pert is a legfelsőbb bíróságon tárgyalják, és ebben is szeptember 25-én várható ítélethirdetés. Az ügyész Şova számára letöltendő börtönbüntetést kért, és emellett százezer euró elkobzását javasolta. A másik vádlott a hőerőmű korábbi igazgatója, Mihai Bălan, aki szintén börtönt kaphat, és 1,3 millió eurós kártérítés kifizetésére is ítélhetik. Dan Şova ártatlannak vallotta magát, és azt mondta, könyvet ír az egész „igazságtalanságról, az abszurdumról és jogtalanságról”, amit az elmúlt két évben az ügyészség részéről tapasztalt. A vádhatóság szerint 2011 októbere és 2014 júliusa között Şova különböző összegeket kért, és összesen 100 ezer eurót kapott a feljelentőtől cserébe azért, hogy befolyást gyakoroljon Mihai Bălanra, a Govora hőerőmű vezérigazgatójára, és utóbbi garantáljon egy jogi tanácsadási szerződést egy bizonyos ügyvédi irodával, amelynek fejében havi rendszerességgel 10 ezer eurót fizetne az erőmű. A pénz nagy részét a szenátor egy Bukarestben vásárolt ingatlan kifizetésére fordíthatta. Dan Şova a Turceni–Rovinari ügyiratban is gyanúsított, Victor Ponta volt miniszterelnökkel együtt, és egy harmadik ügyben is bűnvádi eljárást folytat ellene (és a govorai erőmű két volt igazgatója ellen) a korrupcióellenes ügyészség, amely szerint az erőművel kötött tanácsadói szerződések több mint egymillió eurós kárt okoztak; Dan Şova ügyvédi irodáján keresztül állítólag két ízben vállalt bűnrészességet hivatali visszaélésben, és jogtalan hasznot szerzett.