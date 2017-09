Embercsempészet a tengeren

A román bevándorlási hivatal (IGI) közleménye szerint a hajó utasai közül 49-en kértek nemzetközi védelmet a román hatóságoktól, azt a 102 illegális bevándorlót, akik ezt nem igényelték, őrizetbe vették és megkezdték a kiutasításukkal kapcsolatos eljárásokat. A menedékkérőket az IGI nyílt befogadóközpontjaiban helyezték el, a kitoloncolásra váró bevándorlók közül 61-en kerültek zárt elhelyezési központba, 41-ről nem kormányzati szervek gondoskodnak. Carmen Dan belügyminiszter szerint az utóbbi hónapban elfogott vízi járműveken félezer migráns érkezett az országba. (MTI)

VISSZA A KÜLÖNBÖZETET! A Romániai Közúti Fuvarozók Országos Szövetsége felhívja a figyelmet arra, hogy augusztus 29. és szeptember 15. között 20 banival nőtt a gázolaj literenkénti ára, annak ellenére, hogy a kormány őket arról biztosította, hogy az extra jövedéki adó kivetése nyomán nem drágul az üzemanyag. Éppen ezért azt kérik a kormánytól, hogy térítsék meg nekik az extra jövedéki adót. A szervezet számításai szerint a jövedéki adó miatt a gázolaj literenkénti ára áfa nélkül 0,89 euró lesz, ami magasabb, mint a környező országokban gyakorolt árszint. Így a Németországba tartó kamionosok Ausztriában fognak tankolni, ahol könnyen visszaigényelhető a húszszázalékos áfa, a gázolaj áfa nélküli ára pedig alacsonyabb, mint a romániai: 0,88 euró/liter a hivatalos adatok szerint, de ennél olcsóbban is lehet tankolni. Az Olaszországba szállító fuvarozók Szlovéniában fognak tankolni, ahol a 22 százalékos áfa mellett a jövedéki adóból literenként 10 centet is visszaadnak, így az ár 0,78 euró/liter. Olcsóbb már az üzemanyag Bulgáriában, a Moldovai Köztársaságban, Ukrajnában és Törökországban is. Magyarországon a töltőállomásokon gyakorolt ár meghaladja a romániait, de 60 napon belül megtérítik a 27 százalékos áfát, és az extra jövedéki adóból 2 és 5,5 cent közötti összeget literenként, mint ahogy a 358 euró/1000 literes jövedéki adót is, amikor a kőolaj hordónkénti ára meghaladja az 50 dollárt, és 390 eurót, amikor a kőolaj hordónkénti ára nem éri el az 50 dollárt. A végső ár így 0,86 euró/liter, 4 centtel kevesebb, mint Romániában. (Mediafax)

EGY KIVÉTELES NYUGDÍJAS. Teodor Meleşcanu külügyminisztériumtól kapott nyugdíját 2015-ben négyszeresére növelte a Ponta-kormány. Két évvel később a politikus ismét vezetője lett annak a tárcának, amelytől saját bevallása szerint a következő nyugdíjakat kapta: 2008-ban havi 550 eurót (lejben), 2010-ben havi 1100 eurót, a következő években nagyjából feleannyit, 2015-ben havi 460 eurót, 2016-ban havi 1730, 2017-ben pedig havi 1630 eurót – természetesen mindig az aktuális munkabére mellett. (România liberă)