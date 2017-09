Huszonöt éves a LAM Alapítvány

Az alapítványt 1992-ben jegyezték be hivatalosan, de tevékenysége lényegében már a rendszerváltást követően megkezdődött. A jogos tulajdonosoknak visszaszolgáltatott földek megműveléséhez hozzáértő gazdák kellettek, így a svájci HEKS (Protestáns Egyházak Segélyszervezete) és DEZA (a svájci állam felzárkóztatási programja) támogatása révén háromszéki fiatal gazdák svájci elméleti és gyakorlati képzésen vehettek részt. Az 1992-es bejegyzést követően Illyefalván megteremtették egy hosszú távú felnőttképzési, szaktanácsadó programhoz szükséges alapokat, amelyhez hitelezési program kidolgozása is kapcsolódott. Az alapítvány három pillérét ma is a felnőttképzés, szaktanácsadás és pályázatírás, valamint a hitelfolyósítás képezi – mutatott rá az igazgató.

A felnőttképzés több síkon zajlik, mezőgazdasági, tematikus, szakmaorientált és menedzseri képzések terén. 1995-től az alapítvány saját tangazdasággal is rendelkezik, de lehetőséget nyújt, hogy a 18–30 év közötti fiatalok – férfiak és nők – németországi gyakorlati képzésen is részt vegyenek. Az elmúlt időszakban közel tízezer gazdának és gazdasszonynak nyújtottak szakmai továbbképzési lehetőséget, ami számos új munkahely létrehozását is maga után vonta.

2005-től kezdődően az alapítvány hitelprogramját a LAM Mikrohitel Rt. bonyolítja le a Román Nemzeti Bank jóváhagyása mellett. A hiteltevékenységből származó nyereséget kizárólag a civil társadalom fejlődésére, társadalmi projektek finanszírozására fordítják.

Pillanatnyilag a részvénytársaság kilenc irodája Kovászna, Hargita, Maros, Beszterce-Naszód, Kolozs és Brassó megyében működik. 2016 decemberében hitelportfóliójuk elérte a 8,4 millió dollárt, a kihelyezett hitelek értéke pedig a 3,8 millió dollárt. 25 év alatt a LAM programja 55 millió dollár értékben folyósított hiteleket – tudtuk meg a számadatokat Klárik Attilától.

A LAM által nyújtott szaktanácsadás nem csak a hagyományos értelemben vett növénytermesztést és állattenyésztést célozza meg, igény esetén ökogazdálkodási, szőlészeti és borászati, vadgazdálkodási, zöldség-, virág és gyümölcskertészeti kérdésekben is felvilágosítással szolgálnak. A tevékenység fontos része a talajelemzés és tápanyag-gazdálkodási szaktanácsadás is.

Pályázatírást és pályázati menedzsmentet kedvező áron vállalnak, ezzel is segíteni kívánják a régió gazdatársadalmát, a vidék fejlődését, a helyi termékek gyarapodását – tudtuk meg az intézményvezetőtől.

A közeljövő terveiről szólva elmondta: próbálnak kitörni a régióból pályázat­írási tevékenységükkel, a felnőtt- és szakképzés terén bővítenék a kínálatot, továbbvinnék az integrált vidékfejlesztéshez kapcsolódó szociális és társadalmi programjaikat is.