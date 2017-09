Székelyföldi mesefesztivál korhatár nélkül

Ezúttal is a magyar népmese napja köré időzítették a hónap végén zajló rendezvénysorozatot, a cél, hogy minél több érdeklődőt megszólítsanak, kicsik és nagyok is megtapasztalhassák, milyen sok élethelyzetben – például az érzelmek feldolgozásától a bátorság növeléséig – kínál megoldásokat a mese – vázolta a szervező, Szabó Enikő meseterapeuta.

Szeptember 25–30. között alkotó-fejlesztő foglalkozásokat tartanak elemistáknak, és óvodákban is lesz mesemondás, a programok bizonyos része pedig a fogyatékkal élőket szólítja meg, így a speciális óvodában például szülő-gyerek foglalkozásokat tartanak, továbbá saját élményű csoportfoglalkozást is ajánlanak az érdeklődőknek. Mesével szövik át a Míves Házban az évadnyitó gyermektáncházat, a Székely Nemzeti Múzeumban pedig Zalka Csenge Virág nemzetközi mesemondóval találkozhatnak az érdeklődők, s a mesefesztivál meghívottjait – köztük autentikus, csángó mesemondókat is – tereken, könyvtárakban vagy akár a színházban is követhetjük majd. Nem csak hallgathatjuk, saját mesénket akár el is mondhatjuk – erre ad alkalmat a Meseláng-est, tábortüzes mesélés a Szimplában, a felnőtteket pedig a színházbüfében szórakoztatják majd pajzán történetekkel, népmesékkel, illetve dallamokkal.

Minden élethelyzetnek megvan a meséje, s bennük ott található a megoldás felé vezető út – vallja Szabó Enikő. Megjegyezte azt is, gyermekek és felnőttek visszajelzései igazolják, igény van az ilyen jellegű rendezvényre. Tavaly mintegy nyolcszáz-ezer fő kapcsolódott be a programokba.