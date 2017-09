Hazudik a miniszter

Történt, hogy az a két csoportosulás, amely a kormányzó szociáldemokratákkal együtt vehemensen harcol az anyanyelvhasználat bővítése ellen, és mindent megtesz, hogy megakadályozza az RMDSZ kezdeményezését, hogy felére csökkentsék a lakossági arányhoz viszonyított húszszázalékos nyelvhasználati küszöböt, és amely két alakulat a marosvásárhelyi római katolikus iskola megszüntetésénél is bebizonyította a magyar közösség iránti gyűlöletét, ezúttal olyan ötlettel állt elő, amit nyugodt lelkiismerettel támogathatna mindenki, aki ennek az országnak jövőt szeretne, amit csak a felnövő nemzedékek biztosíthatnak. Az NLP és a Mentsétek meg Romániát Szövetség egyszerű bizalmatlansági indítványt nyújtott be Liviu Pop oktatási miniszter leváltása érdekében.

Raluca Turcan liberális képviselő, a párt alelnöke azzal indokolja lépésüket, hogy az elmúlt években tisztségben lévő miniszterek elpolitizálták a főtanfelügyelői és az igazgatói versenyvizsgákat, etikai bizottságokat számoltak fel és törvényt módosítottak annak érdekében, hogy korrupt és plágiummal vádolt kollégáikat mentsék, futószalagon születtek sürgősségi rendeletek bármiféle reform megakadályozásáért, botrányos tankönyvliciteket bonyolítottak le, és mindvégig támogatták az oktatás alulfinanszírozását. S bár nehéz igazat adni a magyarfaló ellenzéknek, és minden bizonnyal csupán népszerűségüket kívánják növelni, hisz számíthatnak arra, hogy a következő kormánypárti tárcavezető sem képességeiért jut mandátumhoz, ezúttal mégis minden józan embernek ugyanazt a gombot kellett volna megnyomnia hétfőn a szenátusban, mint a kezdeményezőknek. Nem ez történt. Negyvenegy ellenében hatvannyolc elutasítással és kilenc tartózkodással elbukott az indítvány.

Liviu Pop marad, és még hazudik is azt állítván, hogy a tanévkezdés napján minden tanuló padján ott voltak a tankönyvek, kivéve az ötödik osztályt, ahol megváltozott a tanterv. Ezek szerint számára nem létezik az a több ezer magyar gyermek, akik úgy jutottak el ötödik osztályig, hogy az új tantervhez soha nem volt tankönyvük, mindig csak az utánuk jövő nemzedék kapta meg azokat, és szeptember 11-én szintén tankönyv nélkül kezdtek, kivéve a speciális román tankönyvet. A tárcavezető azt is mondja, hogy az oktatásban kialakult helyzet, amelyet az ellenzék katasztrofálisnak minősített, hosszú folyamat eredménye, nem pedig az ő miniszteri tevékenységének, döntéseinek vagy nyilatkozatainak következménye. Részben igaza van, mert elődei jócskán befűtöttek az oktatási rendszer szétverése háza táján, amelynek tüzét ellenben ő még hevesebben táplálta légből vett ötleteléseivel, de ha hagyják, hogy tovább romboljon, félő, hogy azt is felégeti, ami még menthető lenne.