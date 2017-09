Kerékpározásra ösztönöznek (Európai Mobilitási Hét)

A Cycle To Work Sepsi mozgalom Facebook-oldalán megtekinthető programban bringakölcsönző akció és biciklis felvonulás is szerepel, illetve a Szimpla jóvoltából – ahogyan a korábbi alkalommal már megtörtént – ingyentea, -kávé és zsíros kenyér várja mindazokat, akik e héten is a biciklit részesítik előnyben az autózással szemben. A hétfő reggeli indítás igencsak szűk körben – vélhetőleg az időjárás miatt is – történt a Szimplában, a lelkes kezdeményezők mellett a Vocalcycle csapata is jelen volt, amelynek tagjai ingyenes szervizt biztosítanak a megmozdulás teljes ideje alatt. Kiss Bence, a mozgalom egyik képviselője lapunk érdeklődésére rámutatott, a biciklikölcsönzés ugyancsak a kávézó révén vált lehetővé, és péntekre különlegesebb ajánlattal is készülnek: azok, akik hajlandóak a gépkocsivezetői jogosítványukat hátrahagyni a Szimplában, és kerékpárt kölcsönöznek, aznap ingyenesen használhatják azt, a jogosítványukat pedig este a bringa „fejében” visszakapják, illetve hétfőn díjmentesen parkolhatnak majd járművükkel a városban. Szintén pénteken lehet csatlakozni a korábban már megszervezett, és viszonylag nagy sikernek örvendő Bike Walk felvonuláshoz este hét órától.

Kiss Bence a kezdeményezés kapcsán kifejtette: a kiindulópont az volt, hogy mind a saját, mind az önkormányzat meglátása szerint 2017-ben nem kellene akadályt jelentenie a kerékpározásnak az egyre inkább beduguló városban, amelyet lassanként megfojt a gépjárművek sokasága. A májusban indított kampány, illetve a mostani akció célja felhívni a figyelmet a biciklizés előnyeire (például időmegtakarítás), de szeretnék azt is elérni, hogy minél többen mondjanak le legalább időközönként az autós közlekedésről, és ezáltal járuljanak hozzá az elfogadható közlekedési körülmények megteremtéséhez. Kiss Bence hozzáfűzte: nincsenek aberráns elvárásaik, hogy mindenki minden körülmények között (például időjárástól függetlenül) kizárólag csak kerékpárt vagy más környezetbarát közlekedési eszközt használjon, viszont szeretnének rámutatni, hogy ezek az eszközök életképes alternatívát jelenthetnek.

Az önkormányzat részéről Tóth-Birtan Csaba alpolgármester lapunknak elmondta: a környezetbarát közlekedési eszközök népszerűsítésének fontosságát mutatja a városunkban minden reggel megtapasztalt állapot: rengeteg jármű, akadozó, bénult forgalom. Ez ellen nekik is fel kell lépniük, és megfelelő partnereket sikerült találniuk. Az e heti történéseken túl más részletekről is egyeztettek, például a bicikliutakról, illetve a főtér és az Erzsébet park kerékpáros használatáról. Kezdeményezték egy útfestési kézikönyv összeállítását is, amely révén egységesíteni lehetne az úttestre felvitt jelzéseket, így a kerékpárutakhoz kötődőeket is. Ez megoldaná a jelenleg még gondot jelentő kérdéseket, így a bicikliutak használatát például egyirányú utcák esetében. Tóth-Birtan Csaba szerint tény, hogy eddig minden kivitelező a maga elképzelése szerint végezte ezt a munkát, az önkormányzat nem rendelkezik szakemberrel e téren, emiatt térnek el a város különböző pontjain a jelzések.

Idén szeptember 16. és 22. között van az európai mobilitás hete, amelynek célja a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés népszerűsítése. A kampányt már tizenhatodik alkalommal hirdetik meg. Az idei év témája a tiszta, közösségi és intelligens mobilitás.