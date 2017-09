A kis burrogtató

Úgy hozta a sors, hogy idén a méltán híressé váló csernátoni burrogtatóval egy napon egy másik burrogtatás is megtörténjen: a veterán autók és motorkerékpárok sepsiszentgyörgyi találkozójának fénypontját is a régi járgányok elindítása jelentette.

A Cruiser Romania és a Flagellum Dei MC által szervezett második Cruisers Rock&Roll Hayride jó néhány, mára már csak az idősebbek emlékezetében létező öreg motor bemutatására adott alkalmat, köztük olyan ritkaságnak is, mint talán az egyetlen Romániában lévő Simson SR1 pedálos segéd-motorkerékpár vagy a második világháborúból itt maradt csónakos AWO Simson. De volt ott például a korabeli DKW-ról lekoppintott IZS – ebben az esetben a másolást úgy kell érteni, hogy a második világháború befejezése után visszavonuló szovjet hadsereg gépestől, nyersanyagostól felpakolta a németországi gyárat, otthon meg az elrabolt gyártósorral elkezdték készíteni a „saját” motorkerékpárjaikat. Az öreg járművek mai tulajdonosai számára fontosak ezek a történetek is, de sokkal többet jelent az, hogy működésben tartsák a motorokat, és ha ilyen alkalom adódik, mint a szombati veterántalálkozó, el is indítsák a gyönyörűen felújított vagy éppenséggel fellelt állapotban megőrzött szerszámokat – valójában egy szeletke múlt éltetése, a technikatörténet tárgyi emlékeinek átmentése vezéreli a veterán autók és motorkerékpárok tulajdonosait, a találkozók pedig – az egymás közti eszmecserék, szakmai beszélgetések mellett – a látogatóknak a nosztalgiázásra nyújtanak lehetőséget, vagy egyszerűen csak a csodálatra, hogy íme, az ötven-, hatvanéves gépek is pöcre gyújtanak, s mily szépen duruzsolnak.