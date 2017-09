Gólgazdag mérkőzésen veszített a Sepsi OSK (Labdarúgás, I. liga)

A szentgyörgyiek a craiovai középkezdés után magukhoz ragadták a kezdeményezést, sőt, a 4. percben közel álltak a gólszerzéshez is. Dragoș Huiban a jobb oldalon iramodott meg, betört a tizenhatos vonalon belül, majd a nagy kavarodásban Hadnagy Attila elé pattant a labda, a csapatkapitány pedig közelről egy lapos lövéssel próbálkozott, amit Miodrag Mitrovic bravúrral szögletre tolt. Bár a mérkőzés első negyedórájában a házigazdák játszottak jobban, a vendégek az első helyzetüket gólra is váltották. A 19. percben Alexandru Mitriță kiválóan passzolt a Marius Burlacu mellett elszaladó Andrei Burlacu elé, aki a kilépő Fejér Béla lábai között a hosszú sarokba gurított (0–1). A folytatásban a craiovai csapat akarata érvényesült, akik többet birtokolták a labdát, és akár előnyüket is növelhették volna. A 36. percben egy szögletet követően Hrvoje Spahija fejelt veszélyesen, viszont Fejér bravúrral hárított, majd Andrei Burlacu és Gustavo próbálkozása is elkerülte néhány centivel a kaput.

A második játékrész elején is Cra­iova volt veszélyesebb, viszont a Sepsi OSK a 60. percben egyenlíteni tudott. Florin Dumbravă bal oldalról ívelt be, majd a Tiago Ferreira mellől kilépő Hadnagy tíz méterről a hálóba bólintott (1–1). A csapatkapitány idénybeli harmadik találatával ugrasztotta talpra a közönséget. Nem sokkal később Marius Papsys rossz passzát követően Marius Burlacu szabálytalankodott a kapura törő Nicușor Bancu ellen a tizenhatos vonalon belül, amire a bukaresti játékvezető tizenegyest ítélt, ezt pedig Gustavo értékesítette (1–2). Az újabb kapott gól ellenére sem lankadt a piros-fehérek lelkesedése, hiszen a 70. percben újra egyenlítettek. Patrick Petre nagyszerű passza után a csereként beálló Victor Astafei lőtt a hosszú sarokba, esélyt sem adva Mitrovic kapusnak (2–2). Nem tartott sokáig a szentgyörgyi öröm, hiszen a 80. percben egy védelmi hibát kihasználva újra vezetéshez jutottak a vendégek. Alexandru Mateiu fűzte át magát a hazaiak védelmén, majd passzolt Bancu elé, aki egy erős lövéssel bevette Fejér kapuját (2–3). A hosszabbítás első percében Ferreira összerúgta Petre lábait a büntetőterületen belül, viszont a játékvezető nem ítélt tizenegyest, így Craiova hatodik győzelmét gyűjtötte be. Az olasz Devis Mangia irányította oltyán csapat az aktuális idényben mindössze egy vereséget szenvedett, a 9. fordulóban a Kolozsvári CFR vendégeként maradtak alul. A tíz ponttal a rangsor 11. helyén álló Sepsi OSK a bajnokság 12. fordulójában, szombaton 20.30-tól a Concordia Chiajna otthonában játszik, ahol a kiesés elkerülése miatt kötelező pontokkal hazatérniük.

I. ligás labdarúgó-bajnokság, 11. forduló: Sepsi OSK–Craiova 2–3 (0–1).

Brassó, Tineretului Stadion, mintegy 2000 néző. Vezette: Marius Avram (Bukarest). Sepsi OSK: Fejér–M. Burlacu, Ursu, Oroș, Dumbravă–Petrovic, Ghinga–Papsys (Nikolic, 71.), Petre, Huiban (Astafei, 57.)–Hadnagy (Damian, 81.). Vezetőedző: Valentin Suciu. Craiova: Mitrovic–Spahija (Roman, 71.), Kelic, Ferreira–Martic, Mateiu, Sreciu (Briceag, 74.), Bancu– Gustavo, A. Burlacu (Buzan, 87.), Mitriță. Vezetőedző: Devis Mangia. Gólszerzők: Hadnagy (60.), Astafei (70.), illetve A. Burlacu (19.), Gustavo (68. – tizenegyesből), Bancu (80.). Sárga lap: Mitriță (7.), Screciu (56.), Bancu (57.).