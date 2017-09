Új sportágakkal bővül a Sport-All SC palettája (Fitnesz)

A Body & Mind ötvözi a jóga, pilates, gerinctorna és stretching gyakorlatok statikus és dinamikus elemeit. Segít az ízületek egészségének megőrzésében, helyes testtartás kialakításában. Megnyugtatja az idegrendszert és oldja a streszt. Nyújtja és erősíti az izmokat, ezáltal hozzájárul egy harmonikus és fitt alak eléréséhez. A deepWORK™ csoportosan, mindenféle eszköz nélkül végzett holisztikus funkcionális tréning és erőedzés, amely feltölt és nem lefáraszt. Az állóképességen, az erőn és a hajlékonyságon kívül a koordináció és a robbanékonyság is növelhető a segítségével. A funkcionális köredzés + Body & Mind hatékonysága a váltakozó terhelésben rejlik. A magasabb terhelést alacsonyabb intenzitású rész követi, így a „pihenő szakaszok” miatt összességében többet lehet dolgozni magasabb terhelés mellett, előnyben részesítve a saját testsúlyos gyakorlatokat. Órákkal edzés után is pörgeti az anyagcserét, így zsírégető hatása az edzés után is kitart. Az említett óratípusokkal ismerkedhetnek szeptember 25-től a mozogni vágyók. Kortól és nemtől függetlenül bárki látogathatja az edzéstípusokat. További információkért Sándor Lilla oktatónál (0723 967 766) érdeklődhetnek.

Az órák helyszínei és időpontjai: * hétfő 19.10–20.00 óráig Zumba (a Pinocchio Óvoda sportterme) * kedd 8.00–9.00 deepWORK® (az Olym­pia Fitness Club aerobikterme) * szerda 18.30–19.20 deepWORK® (a Pinocchio Óvoda sportterme), 19.30–20.20 Body & Mind (a Pinocchio Óvoda sportterme) * csütörtök 8.00–9.00 funkcionális köredzés + Body & Mind (az Olym­pia Fitness Club aerobikterme) * péntek 18.30–19.20 Zumba (a Pino­cchio Óvoda sportterme), 19.30–20.20 Body & Mind (a Pinocchio Óvoda sportterme). (miska)