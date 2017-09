Viharriadó Románia-szerte

Dâmboviţa és Teleorman megyében 14, Giurgiu és Vrancea megyében 15, Prahova megyében 15, Bukarestben és Ilfov megyében 17 órától felfüggesztették az oktatást. Prahova megyében ma sem lesz tanítás.

Az előre jelzett vihar nyugat felől érkezett, Gorj és Teleorman megyében több helyen is 4–5 centiméter átmérőjű jégdarabok hullottak, a szél pedig több háztetőt is letépett. Két emberi áldozat is van, a sárga kód alatt álló Vaslui megyében délelőtt egy 49 éves juhászt és 50 kilométerrel odébb egy 64 éves férfit ütött agyon a villám, utóbbit szőlőszüret közben. Délutánra már Szilágy, Kolozs és Fehér megyét is elérte a vihar, kora este Giurgiu és Ilfov megyére is narancssárga riasztást adtak ki. Bukarestben délután bő két órára lebénult a forgalom, mivel egyszerre nagy tömegek próbáltak védett helyre jutni. A vihar tetőzését a fővárosban az esti órákra várták, ezért a tegnapra kitűzött Dinamo–Concordia Chiajna foci­meccset is elhalasztották, egyelőre meg nem nevezett időpontra. A hatóságok nyugalomra intik a lakosságot, és arra kérik, hogy védett, zárt helyen várja ki a vihar elvonulását.

Az országos meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint csütörtök reggelig tart a viharos időjárás az ország valamennyi vidékén, a lehulló csapadékmennyiség helyenként 20 liter/négyzetméter, elszórtan pedig 40 liter/négyzetméter is lehet. A legtöbb vidéken időnként megerősödik a szél, a széllökések sebessége 50–60 kilométer/óra fölé emelkedik. Egyúttal lehűlés is kezdődik, pénteken a csúcshőmérséklet már sehol nem fogja meghaladni a 20–23 Celsius-fokot. Addig a légköri instabilitás is megszűnik, tehát holnap már hűvös, nyugodt időre számíthatunk, habár eső még lehet.

A szirénás lakossági vészjelző rendszer a romániai lakosság legfeljebb feléhez jut el, és az általa közvetített üzenet többféleképpen értelmezhető, míg a cell broadcasting rendszer, amely révén mobiltelefonon adnának ki jelzéseket, nagyon jó megoldás – jelentette ki Raed Arafat sürgősségi helyzetekért felelős belügyi államtitkár. Véleménye szerint egy nagyobb, digitális szirénarendszer, amely hangüzenetek leadására is alkalmas lenne, sokkal többe kerülne, mint a cell broadcasting bevezetése, és nem is jelentene garanciát. Arafat a katasztrófavédelmi főfelügyelőség tulajdonában hagyná a szirénákat, és csak bizonyos helyzetekben használná őket, az sms-rendszerrel párhuzamosan. A kormány és a távközlési társaságok most azon dolgoznak, hogy olyan riasztórendszert dolgozzanak ki, amellyel telefonok millióira lehet egyszerre vészjelzést küldeni, és nem téveszthető össze az egyszerű sms-jelzésekkel.