Tizenegy újságíró szerepel azon a 65 nevet tartalmazó listán, amelyet Daniel Dragomir volt titkosszolgálati ezredes mutatott be a Román Hírszerző Szolgálatot (RHSZ) ellenőrző parlamenti bizottságnak.

A testület hamarosan eldönti, hogy behívja-e őket kihallgatásra vagy sem. Dragomir korábban azt állította: a sajtóban több titkos ügynök is dolgozik, maga is látott újságírókat, akik ki-be jártak Florin Coldea, az RHSZ volt elnökhelyettesének irodájából; közülük Dan Tăpălagăt, Dan Turturicăt és Sorina Mateit nevezte meg. Dragomir listáján politikusok, újságírók, üzletemberek és az RHSZ emberei is szerepelnek. Az RHSZ válaszában nem cáfolta, hogy vannak beépített emberei a sajtóban.