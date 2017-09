A kár jelentős, főként a gyümölcsösökben, de sok autó festéke is lepattogott, sőt, némelyik be is horpadt. A legnagyobb bosszúság mégis az, hogy a kötelező lakásbiztosítás nem terjed ki a vihar okozta károkra, csak árvíz, tűzvész és földrengés esetén jár kártérítés a tulajdonosoknak. Ez a 15 megyét sújtó vasárnapi ítéletidő után derült ki, és mivel nagy felháborodást keltett, Mihai Tudose kormányfő megígérte, hogy módosítani fogják a vonatkozó törvényt. (Adevărul)

MEGUGRIK AZ INFLÁCIÓ. 2018 első felében a romániai infláció jelentősen meghaladhatja a három százalékot – nyilatkozta Ionuţ Dumitru, a Raiffeisen Bank vezető elemzője egy szakmai értekezleten. „A kereslet növekedésének nyomására az infláció emelkedni kezdett. Miután – kizárólag az áfacsökkentések hatására – jó ideje negatív inflációt regisztrálunk, most növekedési tendenciát észlelünk, és valószínű, hogy a következő év első felében a pénzromlás jelentősen három százalék fölé ugrik, amellyel alighanem az első helyre kerülünk Európában” – fejtette ki. A költségvetés-végrehajtásról elmondta: a beruházások szintje rendkívül alacsony, a gazdaság ötszázalékos bővülése a fogyasztás növekedésére épül, a jövedelmek pedig – főleg a nyugdíjak – nagyon egyenlőtlenül oszlanak meg a lakosság körében. (Mediafax)

DROGÜLTETVÉNY CSAPÓSZENTGYÖRGYÖN. Tizenhárom házkutatást végeztek kedden Maros megyében a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság ügyészei és a Maros megyei rendőrség munkatársai olyan személyeknél, akiket drogkereskedelemmel gyanúsítanak. A hatóság tájékoztatása szerint alapos a gyanú, hogy ez év folyamán a gyanúsítottak cannabismagokat ültettek el a közigazgatásilag Radnóthoz tartozó Csapószentgyörgyön. Az ültetvényen 80 tő kendert találtak, valamint házon belül további 11 növényt, amelyeket speciális berendezéssel neveltek. A házkutatás során 540 gramm szárított cannabis is előkerült. Az ügyben kilenc személyt hallgattak ki, köztük a legfiatalabb 20, a legidősebb 34 éves. (Székelyhon)

NEMIGEN JÓ ÜZLET. Romániában tíz vendéglő, italmérés vagy kávézó közül hat csődbe megy az első kilenc hónapban, tízből nyolc pedig az első öt év során – figyelmeztet a Romániai Hotel- és Vendéglőtulajdonosok Szervezete egy felmérés adataira támaszkodva. A szervezet szerint a romániai gazdaság a képzett munkaerő súlyos krízise felé tart, a KeysFin által ismertetett statisztikai adatok szerint a betöltetlen munkahelyek száma szinte megduplázódott, 2009-ben 38 625 volt, 2016-ban pedig már 59 753. A képzett munkaerő hiánya különösen súlyosan érinti a vendéglátói szektort, és ezért elsősorban a megfelelő szakképzés hiánya okolható. Az is aggodalomra ad okot, hogy Románia utolsó helyen áll a kávézókban vagy vendéglőkben elköltött pénzösszegek aránya tekintetében. Az Eurostat adatai szerint egy romániai lakos átlagosan jövedelmének 1,1 százalékát költi el vendéglőkben, kávézókban, míg például Spanyolországban ez az arány 14,6 százalék. Az Európai Unióban átlagosan jövedelmük 6,8 százalékát költik el vendéglőkben, kávézókban az emberek. (Főtér)