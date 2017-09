Tamásitól hangos

Tamási Áron születésének százhuszadik évfordulójára az író nevét viselő sepsiszentgyörgyi színház által szervezett tegnapi programról legszívesebben így számolt volna be a tudósító, de a valóság másként festett. Nagyon másként. A főtéren délelőtt tíztől délután hatig folyamatosan hangzottak el a novellák, köztük egy, amelyet régi felvételről maga Tamási Áron olvasott fel.

Az éppen arra járók – és meglepő, mily sokan sétálnak ott hétköznap délelőtt is, nem csupán délután – közül igen kevesen álltak meg beleízlelni a Tamási-novellák sajátságos világába, így nem is nagyon figyelhettek fel arra, hogy a színház kirakataiban ezúttal nem előadások fényképeiben, hanem Farkas Árpádnak Tamási Áron című verse olvasásában gyönyörködhetnének. És hasonlóképp a főtéri érdektelenséghez, az Ábelt „sétáltató” hangszórós járművek sem arattak nagy sikert, az utcán jövő-menő, boltokból éppen kilépő emberek legtöbbje a hangforrás felé sem fordította a fejét, pedig a járművek oldalán ott volt a magyarázat az utcazajon felülkerekedő emberi hangra: ma 120 éve született Tamási Áron. Még az iskolákba betérő hangszóró-sétáltató autókat is épp csak figyelemre méltatták a gyerekek – már azok, akik lementek az udvarra szünetben, vagyis alig néhányan.

Holott a Tamási Áron Színház kezdeményezése igazán dicséretre méltó, még akkor is, ha az agresszív reklám eszközéhez folyamodtak (a kihangosított felolvasások mellett postaládák ezreibe dobták be, parkoló autók százainak szélvédőjére tűzték ki a kétnyelvű, szintén Tamási születésnapját tudatosító cédulát). Dicséretes, mert a kultúra terjesztését tűzték ki célul, dicséretes, mert annak a Tamásinak a műveit „erőltették rá” az esetleges hallgatóságra, aki népe lelkét talán legjobban ismerte minden székely író közül. Hogy Székelyföld kulturális fővárosának lakossága mégsem vette a lapot, abban nem a jó szándék a vétkes.

A születésnapi program végül mégiscsak sikerrel zárult: a Tamási-felolvasásra a kamaratermet zsúfolásig megtöltötte a közönség, a színház terme szűkösnek bizonyult az esti Dresch Quintet-koncerten, amelyen az áramkiesés dacára is muzsikáltak a zenészek. A koncertre a színházba érkezőket Tamási Áron „fogadta”, az író saját maga mesélt életéről, alkotásairól egy régi felvételen.