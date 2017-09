Erdővidéken gurult a rádió

A csapat vezetője, Kádár Zoltán szerkesztő a hátuk mögött tudott négy nap eseményét rendkívüliként jellemezte: a kilométereket remek időben és hangulatban tették meg, számos kedves találkozóban volt részük, s alkalmuk volt helyi értékeket is megtekinteni.

Nagybaconban Kusztos Vilmos néprajzi és régiséggyűjteményét keresték fel – a látottakat kivételesnek mondotta –, Bibarcfalván a református templomot és a méltán híres Szent László-legendát megörökítő freskót csodálták meg. Este Baróton Erdővidék Múzeumában hallgatóikkal találkoztak, s meséltek székelyföldi kalandozásaikról és az út közben szerzett élményeikről. Tegnap alig indultak tovább Barótról, Olaszteleken ismét megálltak, ahol már Nagy György várta kovácsműhelyében.

Kádár Zoltán azt vallja, bár érdekes az út, de fontosabb azokkal az emberekkel találkozni, akikkel a rádió hullámain keresztül napi kapcsolatban állnak. „Jólesik látni, milyen sok helyen hallgatnak, követik műsorainkat – látszik ez abból is, ahogy mindenhol nagy szeretettel fogadnak. Nincs olyan falu, amelyen áthaladunk, hogy ne integetnének vagy ne állítanának meg néhány percre, hogy elmondják, mennyire fontos hírcsatorna vagyunk számukra, s örvendenek annak, hogy végre a hanghoz arc is társul” – mondotta a csapatvezető.

A Marosvásárhelyi Rádió idei – sorrendben a tizenhetedik! – „gurulása” szombaton Parajdon ér véget, ahol a csapat nemcsak végigkóstolja a töltöttkáposzta-fesztivál legjobb szakácsai által készítetteket, hanem maguk is az üst mellé állnak.