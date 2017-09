Diáknapok ötödször

Szöllősi Tamás KVISZ-elnök beszámolója szerint a csütörtök délutáni megnyitót követően a csapatok felvonultak a Gábor Áron téren, felhíva magukra a főtéren megforduló emberek figyelmét. Ezt követően a fiatalok visszatértek a Vigadó udvarán felállított sátorhoz, ahol rövid bemutatkozást követően kreatív feladat várt rájuk: a New Fashion Rt. és Zarah Moden Kft. nadrággyárak támogatásával főtéri épületeket kellett „megvarrniuk”. Később ismerkedős játékok segítségével kovácsolódtak össze a résztvevők, majd a városközpont különböző helyszíneit végigjárva oldottak meg különböző feladatokat. Pénteken a televízióból jól ismert 1 perc és nyersz játékban tették próbára magukat a csapatok, amelyet gyűjtögetés követett. Az esti órákban kvízjátékban bizonyíthattak a résztvevők, majd slam poetry keretében tárták egymás és a zsűri elé gondolatai­kat egy adott téma kapcsán. A nap végén a szórakozás került előtérbe, előbb karaokéban csillogtatták meg hangjukat a résztvevők, majd jó hangulatú gitáresttel zárult a második nap. Szombat a sport jegyében zajlott, előbb a Molnár Józsiás parkban számháborúztak a csapatok, majd a sportcsarnok szomszédságában levő sportpályákon folytatódott a program csőlátásos focival, illetve kosárlabdával. Délután a Forma–1-es Diáknapok Nagydíjra került sor, a csapatok az erre a célra épített járművekkel igyekeztek a lehető legrövidebb idő alatt megtenni a versenytávot. Végül buborékfocira került sor. Az este dj Zsola bulijával zárult. Az utolsó napon főzőtudományukat csillogtathatták meg a csapatok, Fortyogófürdőn finomabbnál finomabb bográcsban készült ételekkel igyekeztek elnyerni a zsűri tetszését. Főzés közben amőbára és kötélhúzásra is maradt idő, amelyek egyben a Diáknapok utolsó próbái is voltak. Este a székelyudvarhelyi Palma Hills és a gyergyószentmiklósi No Sugar zenekar szórakoztatta a diáknapozókat, majd eredményhirdetéssel zárult a rendezvény.

A négy nap során gyűjtött pontok összesítése után az első helyen a SunCow csapata végzett, nyereményük egy kirándulás Bukarestbe Fejér László Ödön szenátor felajánlásával. A második helyet a Me of Us One szerezte meg, akik a jövő évi Sic Fesztre kaptak belépőket a Háromszéki Ifjúsági Tanács jóvoltából. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára a Quidd(b)itch állhatott, ők a lovaglást próbálhatják ki a kurtapataki Zonda lovarda és vendégház támogatásával. Emellett dicséretben részesült a Hold-on csapata, amely tekézni megy az Atrium Bowling jóvoltából, valamint egy különdíjat is osztottak a szervezők, a Fantomatika első számát kapta meg a Me of Us One csapatának minden tagja.