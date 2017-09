Átverik az alkalmazottakat (Tiltakozik a Sanitas szakszervezet)

Azzal, hogy a jövő januári béremeléssel egy időben a fizetések utáni járulékok munkaadókra eső részét is áthárítják a munkavállalókra, tulajdonképpen becsapják az alkalmazottakat, és lesznek, akiknek ennek következtében csökken a jövedelme – állítja Vasile Neagovici, a Sanitas szakszervezet háromszéki elnöke. A bizalmi sajtótájékoztatón ismertette követeléseiket.

A Sanitas tiltakozik az ellen, hogy a különböző pótlékokra fordítható pénzkeretet januártól szinte felére kívánják csökkenteni: míg jelenleg ez az összeg a kórházak esetében a fizetésalap közel 50 százalékát teszi ki, jövő év elejétől legtöbb 30 százalékig terjedhetne. Neagovici elmondta, ez azt jelentené, hogy minden pluszjuttatás tetemesen csökkenne, ami igen nagy összeget jelentene azok esetében, akik a tüdőgyógyászati, pszichiátriai, sürgősségi, intenzív, törvényszéki orvostani osztályokon, a műtőblokkokban, mentőállomáson dolgoznak, mivel itt a legnagyobbak a pótlékok, jelenleg 50–100 százalék közöttiek, de csökkenne az orvosok ügyeleti díja is, ami hétköznap a fizetés 50–70, munkaszüneti napokon 75–100 százaléka, és természetesen minden más területen is kevesebb lenne a kifizethető összeg. A Sanitas megyei elnöke szerint egy ilyen intézkedés elindítaná a magasabb veszélyeztetettségű szakosztályokról való elvándorlást, az orvosok és asszisztensek átigazolnának kisebb felelősségű területekre.

A januártól esedékes 25 százalékos béremelés nem más, mint hazugság – véli Vasile Neagovici. Szerinte amit az alkalmazottak egyik téren kapnak, azt másik téren elveszik tőlük, ugyanis ha a járulékok befizetését az alkalmazótól áthárítják a dolgozókra, az egyénenként akkora összeg, hogy meg sem éreznék a fizetések növekedését, emiatt a szakszervezet követeli a vonatkozó törvénytervezet visszavonását.

A Sanitas sérelmezi, hogy a jövő januártól, majd márciustól esedékes béremelés csak az orvosokat és asszisztenseket érinti, a gyógyszerészek, vegyészek és más, az orvosi ellátásban részt vevő kórházi alkalmazottak nem részesülnek a fizetésemelésben, ugyanakkor követeli, hogy december 31. és jövő év december 1. között is biztosítsák az ebédjegyeket a kórházi alkalmazottaknak, mivel jelenleg két törvény ezt lehetetlenné teszi, és ha ezen nem változtatnak, ez a juttatás nem lesz folyamatos.

Az érdekvédelmi szervezet októberben tiltakozó megmozdulásokat szervez: az első héten sztrájkőrséget állnak a munkaügyi, egészségügyi és igazságügyi minisztérium előtt, 19-én pedig tízezer résztvevővel vonulnak a kormány épületéhez. Ha követeléseikre nem kapnak megnyugtató választ, megfontolják figyelmeztető, majd általános sztrájk meghirdetését – közölte Vasile Neagovici.