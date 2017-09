Az edzőcserén átesett Chiajna ellen szerezhetnek pontot (Labdarúgás)

Mint ismert, a piros-fehérek az előző, hétközi játéknapon 3–2 arányú vereséget szenvedtek a vendég Craiova csapatától, míg az Ilfov megyeiek Dinamo elleni mérkőzését az időjárási körülményekre hivatkozva elhalasztották. Vasile Miriuță fővárosba távozása után Ion Moldovan vette át a Concordia Chiajna irányítását, amely öt ponttal a rangsor 12. helyén áll, ezzel szemben a szentgyörgyiek 10 ponttal a 11. pozíciót foglalják el. A zöld-sárga mezesek ez­idáig mindössze egyszer nyertek, a 9. fordulóban a Medgyesi Gázmetán vendégeként gyűjtötték be a három pontot, de emellett még kétszer pontosztozkodással zártak. A Sepsi OSK az eddigi idegenbeli mérkőzésein négy gólt rúgott és kilenc találat landolt a hálójában, illetve egy győzelem, egy döntetlen és négy vereség a mérlege.

„Egy újabb hazai pályán elszenvedett vereség után vagyunk, frusztráló elemezni játékunkat, főleg az FC Voluntari és a Craiova elleni mérkőzés után. Csapatként egyre jobban játszunk, viszont gyerekes hibákat követtünk el, amelyek pontokba kerülnek. A Chiajna ellen szeretnénk az utóbbi időben a hazai pályán elveszített pontokat begyűjteni. Az edzőcsere után játékosaik bizonyítani akarják, hogy beférnek a kezdő csapatba, viszont nekünk koncentrálnunk kell a játékunkra, és a három pont begyűjtése a legfontosabb. A Concordia előnye, hogy ezen a héten nem játszottak, viszont nekünk ott volt a keddi mérkőzés, de minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk a három pont érdekében” – mondta a csütörtöki sajtótájékoztatón Valentin Suciu vezetőedző, aki azt is hozzátette, hogy Claudiu Herea és Issa Thiaw játékára sérülés miatt nem számíthat a csapat, viszont újra bevethető Fülöp István és Patrick Petre. Az eseményen a Sepsi OSK középhátvédje, Ionuț Ursu is jelen volt, aki szerint nem szabad az aktuális ellenfelüket alábecsülni, hiszen tapasztalt labdarúgói vannak, az OSK-nak viszont védelemben és támadásban is jobban kell teljesítenie.

További mérkőzések: * ma Craiova–FC Voluntari (20:30 óra) * vasárnap Bukaresti Juventus–Medgyesi Gázmetán (15 óra), Jászvásári Poli–Temesvári Poli (17:30 óra), FCSB–Dinamo (20:30 óra) * hétfőn FC Botoșani–FC Viitorul (18 óra), Astra Giurgiu–Kolozsvári CFR (20:30 óra). A mérkőzéseket a DigiSport élőben közvetíti.

Hétvége a focipályákon

III. LIGA. A Kézdivásárhelyi SE szabadnapos a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság 5. fordulójában. A rangsor 5. helyén álló FK Csíkszereda hazai közönség előtt játszik Barcarozsnyó csapatával, míg a 6. Székelyudvarhelyi FC a Bucovina Rădăuţi vendége lesz. A mérkőzések: * ma Paşcani–Szászhermányi FC, Roman–Sporting Lieşti * szombaton Focşani–Galaci Metalosport, Bucovina Rădăuţi–Székelyudvarhelyi FC, Darabani–Galaci Oţelul, Valea Mărului–Bákói Aerostar, FK Csíkszereda–Barcarozsnyó.

IV. LIGA. Az 5. forduló találkozói (ifjúságiak 14:45, felnőttek 17 órától): * szombaton Nagyajta–Berecki FC, Barót–Uzon, Zágon–Gelence * vasárnap Dálnok–Illyefalva, Ozsdolai FC–Papolci FC, Réty–Perkő, Bardoc–Bölön, Csernátoni FC–Kovászna.

V. LIGA. A 4. forduló összecsapásai (ifjúságiak 14:45, felnőttek 17 órától): * szombaton Bodok–Maksa * vasárnap Zabola–Nagybacon, Szitabodza–Szotyor, Kommandó–Árkos, Hidvég áll. (miska)